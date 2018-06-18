Тренер Тротц покинул «Вашингтон» после завоевания Кубка Стэнли

Барри Тротц покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Он не стал продлевать контракт с клубом.

«Мы разочарованы таким решением Тротца, но хотим поблагодарить его за то, что он сделал для клуба за последние четыре года, и за то, что помог привезти Кубок Стэнли в Вашингтон», — приводит заявление пресс-служба клуба на официальном сайте НХЛ.

Под руководством Тротца «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в плей-офф НХЛ.