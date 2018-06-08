Тренер «Вашингтона»: разбил бы «Конн Смайт Трофи» пополам и вручил его Овечкину и Кузнецову

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кузнецов сыграл просто фантастически. Он взял на себя роль лидера в определённый момент», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Специалист отметил, что Кузнецов и Овечкин были локомотивами «Вашингтона» в плей-офф турнира.

«Если бы вы спросили меня, кто должен был взять «Конн Смайт Трофи», то я бы подумал: «Парень, это будет очень трудный выбор». Наверное, Кузя заслужил это. Вероятно, пришлось бы разбить приз пополам, потому что для меня они оба хороши», — подчеркнул Тротц.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

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