Материалы

«Мы прошли около 300 тестирований на допинг»: сборная России провела тренировку в Новогорске

22 июня 2018, 16:41
«Мы прошли около 300 тестирований на допинг»: сборная России провела тренировку в Новогорске
Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

Национальная команда России провела тренировку на подмосковной базе в Новогорске. По индивидуальной программе тренировались лишь два футболиста: Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Однако, по словам главного врача сборной Эдуарда Безуглова, уже совсем скоро они смогут присоединиться к общей группе. Кроме того, специалист прокомментировал инициативу британского издания The Telegraph, запросившего у ФИФА данные о количестве пройденных игроками сборной допинг-проб во время ЧМ. По его словам, таких тестов было около трёхсот. Это подтвердил и защитник Игорь Смольников. При этом он добавил, что главной причиной хорошего физического состояния игроков является качественная подготовка.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к завершающему матчу группового этапа с Уругваем. Поединок состоится 25 июня в Самаре.

Впервые за все дни турнира тренировка проходила при экстремально высоких для центральной России температурах. На тот момент, когда игроки по плану приступили к занятиям, термометр показывал 28 °С. 

На поле базы в Новогорске вышли практически все футболисты. По индивидуальной программе тренировались лишь Юрий Жирков, который, по словам пресс-атташе команды Игоря Владимирова, уже совсем скоро сможет вернуться в общую группу, а также Алан Дзагоев, чьё восстановление идёт по плану. По прогнозам медиков, полузащитник ЦСКА сыграет в матче 1/8 финала мундиаля.

«Ребята готовы расшибиться в лепёшку, чтобы порадовать зрителей»

Первым на вопросы представителей СМИ после завершения тренировки отвечал главный врач сборной России Эдуард Безуглов. Специалист рассказал о том, в каком физическом состоянии находятся футболисты национальной команды, и прокомментировал инициативу британского издания The Telegraph, запросившего у ФИФА данные о количестве пройденных игроками сборной допинг-проб во время ЧМ. 

— Виден ли прогресс в восстановлении травмированных Алана Дзагоева и Юрия Жиркова?

— Алан получил серьёзное повреждение бедра, и изначально было понятно, что он не сыграет в ближайших матчах. Всё идёт по плану, и мы надеемся, что к плей-офф он будет тренироваться в общей группе. Что касается Юрия, то у него и ранее была небольшая травма стопы. Но он молодец, вышел против Мохаммеда Салаха и сыграл на отличном уровне.

— Не помешает ли жаркая погода в Самаре футболистам сборной проявить себя в полной мере? 

— Не думаю, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Мы не первый раз сталкиваемся с высокими температурами, знаем, как с ними справиться. Кроме того, Уругваю будет не менее тяжело, несмотря на то, что они представляют южную нацию.

Также по теме
Сборная России провела тренировку в Новогорске
Национальной команде России предстоит ещё один матч в группе А. 25 июня она встретится со сборной Уругвая в Самаре. Футболисты провели...

 Как долго продержится эффект от тренировок на среднегорье?

— Это зависит от очень многих факторов, начиная от уровня гор, заканчивая изначальным состоянием спортсменов и количеством нагрузок. Мы рассчитываем, что этот эффект продлится до финала чемпионата мира. Однако сборная России всегда славилась хорошей физической подготовкой и продолжает прогрессировать.

— Как в команде отреагировали на призывы западной прессы проверить вас на допинг?

— Честно говоря, мы бы тоже хотели узнать, сколько проб сдали британские футболисты, но знаем, что ФИФА на такие запросы ответа никогда не даёт. Можем упростить жизнь британским журналистам и сказать, что общее количество пройденных для различных организаций тестирований составляет около 300. Готов поспорить на бутылку молока, что это в два раза больше, чем у самих англичан. А всем, кто пытается очернить наших спортсменов, я бы посоветовал самим приезжать в Россию и качественнее поддерживать свои сборные.

— Сборная России на нынешнем чемпионате лидирует по пробегу. Чем вы объяснили бы столь хорошее физическое состояние наших игроков?

— Залогом отличной формы является мастерство тренерского штаба, грамотно спланированная подготовка, мотивация футболистов, а также огромная поддержка всей страны. Разумеется, ребята всё понимают и чувствуют, они готовы расшибиться в лепёшку, чтобы порадовать зрителей.

«Мы играем на победу вне зависимости от положения в турнирной таблице»

После тренировки к журналистам вышел Игорь Смольников. Защитник рассказал о настрое команды в преддверии матча с Уругваем, а также поделился своими мыслями о предстоящей игре в 1/8 финала.

— Тяжело тренироваться в такую жаркую погоду?

— Не сказал бы. Внешние факторы никак не влияют на нашу подготовку.

— Артём Дзюба сказал, что на скамейке запасных накопил силы для хорошей игры на поле. У вас схожие ощущения?

Также по теме
© Агентство городских новостей «Москва» «Нам чуть ли не медали вешают»: сборная России по футболу провела тренировку перед игрой с Уругваем на ЧМ-2018
Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в рамках подготовки к матчу с Уругваем на групповом этапе чемпионата мира....

— На замене сидеть гораздо тяжелее, чем играть. После матча ты вымотан не только физически, но и психологически, потому что сильнее переживаешь.

— Не будет ли команда чувствовать себя слишком расслабленно в поединке с Уругваем?

— Это чемпионат мира, поэтому в каждом матче мы играем только на победу — вне зависимости от положения в турнирной таблице. Всегда необходимо показать максимум своих возможностей.

— Думаете о том, с кем можете сыграть в плей-офф?

— Нет, потому что впереди ещё один важный матч. Для уругвайцев также ещё ничего не решено, так что глупо думать сейчас о потенциальном сопернике.

— Зарубежные СМИ предлагают проверить сборную России на допинг. Как относиться к таким вещам?

— Мы всегда проводим качественную подготовку, которая даёт свои плоды. Все футболисты чувствуют себя превосходно с физической точки зрения. И это самое главное.


Читайте также
«Я решил пойти наперекор слухам о русских»: английский блогер поделился впечатлениями о ЧМ-2018
22 июня 2018, 17:34
Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику благодаря двум голам в добавленное время на ЧМ-2018
22 июня 2018, 16:52
Сборная России провела тренировку в Новогорске
22 июня 2018, 16:41
СМИ сообщили о желании футболистов сборной Аргентины сменить тренера
22 июня 2018, 15:30
Хорваты разгромили аргентинцев: обзор Петера Шмейхеля в эфире RT
22 июня 2018, 15:26
Анонс девятого дня ЧМ-2018
22 июня 2018, 13:08
Сборная России провела тренировку в Новогорске
22 июня 2018, 11:34
Как в России помогли перепутавшим два города иностранным болельщикам
22 июня 2018, 08:25
Сборная Аргентины крупно проиграла Хорватии и рискует пролететь мимо плей-офф ЧМ-2018
22 июня 2018, 00:46
Самые яркие моменты восьмого игрового дня ЧМ-2018
22 июня 2018, 00:22
Итоги восьмого дня ЧМ-2018
22 июня 2018, 00:00
Хорватия разгромила Аргентину на групповом этапе чемпионата мира по футболу
21 июня 2018, 22:54
Восьмой день ЧМ-2018 за пределами стадионов
21 июня 2018, 22:08
Сборная России по футболу провела тренировку перед игрой с Уругваем на ЧМ-2018
21 июня 2018, 21:50
Как Франция обыграла Перу в матче ЧМ-2018
21 июня 2018, 21:12
Главные события восьмого дня ЧМ-2018 по футболу в России
21 июня 2018, 20:54
7 дней мундиаля: как поклонники футбола во всём мире болели за своих
21 июня 2018, 20:42
Подопечные Дидье Дешама обыграли Перу в рамках группового этапа ЧМ-2018
21 июня 2018, 20:17
История приехавшего на чемпионат мира египтянина-колясоч
21 июня 2018, 19:39
Падали, но поднимались: «Бурановские бабушки» сыграли в футбол с пенсионерками из Лимпопо
21 июня 2018, 18:57
Тренер и капитан сборной Бразилии рассказали о подготовке к матчу с Коста-Рикой
21 июня 2018, 18:49
Победа испанцев и третья игра сборной России: обзор Петера Шмейхеля в эфире RT
21 июня 2018, 17:12
За что болельщики со всего мира полюбили Никольскую улицу
21 июня 2018, 16:50
Дания сыграла вничью с Австралией на ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 16:50
Анонс восьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 14:00
Сборная Испании провела пресс-конференцию в Краснодаре
21 июня 2018, 13:52
Об успехе России, системе VAR на ЧМ-2018 и будущем футбола: экс-президент ФИФА в эксклюзивном интервью RT
21 июня 2018, 09:00
Самые яркие моменты седьмого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:26
Что происходит в России в седьмой день ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:06
Итоги седьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 00:03
Британский лорд отпустил расистскую шутку в адрес сборной Сенегала
20 июня 2018, 23:54
Месси в Нижнем: болельщики встречают сборную Аргентины по футболу
20 июня 2018, 23:33
Испания обыграла Иран на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 23:01
Главные околофутбольные события седьмого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 22:26
«Калинка-малинка» с акцентом, или Как шведы, поляки и бразильцы нашли общий язык
20 июня 2018, 20:31
Уругвай победил Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 20:00
Рахимов о матче с Египтом, сильных сторонах сборной России и шансах на плей-офф ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:42
Как Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:00
Футболисты сборной России ответили на вопросы журналистов
20 июня 2018, 18:35
Сборная России провела тренировку в Новогорске
20 июня 2018, 18:27
icon chevron-up icon close icon fb icon file icon ins icon mail icon ok reCAPTCHA symbol Created with Sketch. icon search icon tg icon tw icon vk icon google+