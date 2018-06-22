«Мы прошли около 300 тестирований на допинг»: сборная России провела тренировку в Новогорске

Национальная команда России провела тренировку на подмосковной базе в Новогорске. По индивидуальной программе тренировались лишь два футболиста: Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Однако, по словам главного врача сборной Эдуарда Безуглова, уже совсем скоро они смогут присоединиться к общей группе. Кроме того, специалист прокомментировал инициативу британского издания The Telegraph, запросившего у ФИФА данные о количестве пройденных игроками сборной допинг-проб во время ЧМ. По его словам, таких тестов было около трёхсот. Это подтвердил и защитник Игорь Смольников. При этом он добавил, что главной причиной хорошего физического состояния игроков является качественная подготовка.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к завершающему матчу группового этапа с Уругваем. Поединок состоится 25 июня в Самаре.

Впервые за все дни турнира тренировка проходила при экстремально высоких для центральной России температурах. На тот момент, когда игроки по плану приступили к занятиям, термометр показывал 28 °С.

На поле базы в Новогорске вышли практически все футболисты. По индивидуальной программе тренировались лишь Юрий Жирков, который, по словам пресс-атташе команды Игоря Владимирова, уже совсем скоро сможет вернуться в общую группу, а также Алан Дзагоев, чьё восстановление идёт по плану. По прогнозам медиков, полузащитник ЦСКА сыграет в матче 1/8 финала мундиаля.

«Ребята готовы расшибиться в лепёшку, чтобы порадовать зрителей»

Первым на вопросы представителей СМИ после завершения тренировки отвечал главный врач сборной России Эдуард Безуглов. Специалист рассказал о том, в каком физическом состоянии находятся футболисты национальной команды, и прокомментировал инициативу британского издания The Telegraph, запросившего у ФИФА данные о количестве пройденных игроками сборной допинг-проб во время ЧМ.

— Виден ли прогресс в восстановлении травмированных Алана Дзагоева и Юрия Жиркова?

— Алан получил серьёзное повреждение бедра, и изначально было понятно, что он не сыграет в ближайших матчах. Всё идёт по плану, и мы надеемся, что к плей-офф он будет тренироваться в общей группе. Что касается Юрия, то у него и ранее была небольшая травма стопы. Но он молодец, вышел против Мохаммеда Салаха и сыграл на отличном уровне.

— Не помешает ли жаркая погода в Самаре футболистам сборной проявить себя в полной мере?

— Не думаю, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Мы не первый раз сталкиваемся с высокими температурами, знаем, как с ними справиться. Кроме того, Уругваю будет не менее тяжело, несмотря на то, что они представляют южную нацию.

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— Как долго продержится эффект от тренировок на среднегорье?

— Это зависит от очень многих факторов, начиная от уровня гор, заканчивая изначальным состоянием спортсменов и количеством нагрузок. Мы рассчитываем, что этот эффект продлится до финала чемпионата мира. Однако сборная России всегда славилась хорошей физической подготовкой и продолжает прогрессировать.

— Как в команде отреагировали на призывы западной прессы проверить вас на допинг?

— Честно говоря, мы бы тоже хотели узнать, сколько проб сдали британские футболисты, но знаем, что ФИФА на такие запросы ответа никогда не даёт. Можем упростить жизнь британским журналистам и сказать, что общее количество пройденных для различных организаций тестирований составляет около 300. Готов поспорить на бутылку молока, что это в два раза больше, чем у самих англичан. А всем, кто пытается очернить наших спортсменов, я бы посоветовал самим приезжать в Россию и качественнее поддерживать свои сборные.

— Сборная России на нынешнем чемпионате лидирует по пробегу. Чем вы объяснили бы столь хорошее физическое состояние наших игроков?

— Залогом отличной формы является мастерство тренерского штаба, грамотно спланированная подготовка, мотивация футболистов, а также огромная поддержка всей страны. Разумеется, ребята всё понимают и чувствуют, они готовы расшибиться в лепёшку, чтобы порадовать зрителей.

Гол пяткой от Александра Самедова 🙉 pic.twitter.com/JctbmwPq91 — Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2018 г.

«Мы играем на победу вне зависимости от положения в турнирной таблице»

После тренировки к журналистам вышел Игорь Смольников. Защитник рассказал о настрое команды в преддверии матча с Уругваем, а также поделился своими мыслями о предстоящей игре в 1/8 финала.

— Тяжело тренироваться в такую жаркую погоду?

— Не сказал бы. Внешние факторы никак не влияют на нашу подготовку.

— Артём Дзюба сказал, что на скамейке запасных накопил силы для хорошей игры на поле. У вас схожие ощущения?

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— На замене сидеть гораздо тяжелее, чем играть. После матча ты вымотан не только физически, но и психологически, потому что сильнее переживаешь.

— Не будет ли команда чувствовать себя слишком расслабленно в поединке с Уругваем?

— Это чемпионат мира, поэтому в каждом матче мы играем только на победу — вне зависимости от положения в турнирной таблице. Всегда необходимо показать максимум своих возможностей.

— Думаете о том, с кем можете сыграть в плей-офф?

— Нет, потому что впереди ещё один важный матч. Для уругвайцев также ещё ничего не решено, так что глупо думать сейчас о потенциальном сопернике.

— Зарубежные СМИ предлагают проверить сборную России на допинг. Как относиться к таким вещам?

— Мы всегда проводим качественную подготовку, которая даёт свои плоды. Все футболисты чувствуют себя превосходно с физической точки зрения. И это самое главное.