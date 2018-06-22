Дзагоев не полетит в Самару на матч Россия — Уругвай

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев не полетит в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

Полузащитник получил травму задней поверхности бедра в матче открытия матча ЧМ-2018.

«Алан получил травму мышц бедра, изначально было понятно, что он восстановится только к плей-офф. В Самару он не полетит, но после должен присоединиться к общей группе», — сказал Безуглов.

Он добавил, что восстановление Дзагоева происходит согласно плану.

Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00.

Ранее сообщалось, что полузащитник Алан Дзагоев и защитник Юрий Жирков занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.