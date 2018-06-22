Дзагоев и Жирков занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России

Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Юрий Жирков занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.

Сборная России продолжает подготовку к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Уругвая.

В общей группе занимается 21 футболист. Дзагоев и Жирков продолжают восстановление от повреждений.

Матч Россия — Уругвай пройдёт 25 июня в Самаре.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев может начать тренироваться в общей группе до начала плей-офф чемпионата мира 2018 года.