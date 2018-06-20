Дзагоев может начать тренироваться в общей группе до начала плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может начать тренироваться в общей группе до начала плей-офф чемпионата мира 2018 года.

Дзагоев восстанавливается от травмы мышц задней поверхности бедра, полученной в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.

«У Дзагоева динамика положительная. Рассчитываем, что он подойдёт к плей-офф», — приводит слова пресс-атташе сборной Игоря Владимирова Sport24.

Сборная России провела восстановительную тренировку после победного матча с Египтом. Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Юрий Жирков занимались по индивидуальной программе в тренажёрном зале.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев сообщил, что травма задней поверхности бедра не позволит ему сыграть в оставшихся матчах группового этапа домашнего чемпионата мира 2018 года.