Смольников ответил на требования главы USADA проверить сборную России на допинг

Защитник сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал высказывание главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, который потребовал проверить российских футболистов на применение запрещённых препаратов после двух побед на чемпионате мира.

«Просто мы хорошо подготовились в Австрии. И в том году была хорошая подготовка, и в этом. Я не читал подобных статей. Хорошо, что отмечают нашу физическую форму», — сказал Смольников.

Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00.

Ранее Смольников заявил, что недопустимо выбирать себе соперников по 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, куда российская команда досрочно попала впервые за 32 года.