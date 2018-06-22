Смольников: глупо выбирать соперника по плей-офф

Защитник сборной России по футболу Игорь Смольников считает, что не следует выбирать себе соперников по 1/8 финала чемпионата мира, куда российская команда досрочно вышла впервые за 32 года.

«Это чемпионат мира — нужно отдавать все силы. Глупо выбирать и думать о каком-то сопернике по плей-офф», — заявил Смольников.

Он рассказал, что не был особо удивлён двум победам сборной России в стартовых матчах ЧМ-2018.

«Просто было давление на команду, и мы хотели показать, на что способны. От побед получили невероятное удовольствие, но теперь готовимся дальше», — заключил Смольников.

Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00.

Ранее сообщалсь, что защитник сборной России Юрий Жирков вернётся в общую группу на тренировке 23 июня.