Жирков вернётся в общую группу сборной России 23 июня

Защитник сборной России Юрий Жирков вернётся в общую группу на тренировке 23 июня.

«Возвращение Жиркова в общую группу предполагается в субботу», — сказали в пресс-службе сборной России.

Таким образом, Жирков успеет подготовиться к заключительному матчу группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая, который состоится 25 июня в Самаре.

Ранее главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев не полетит в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.