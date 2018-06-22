Шанс для сербов, решающий момент для Аргентины и вторая попытка Неймара: анонс девятого дня ЧМ-2018

В девятый день чемпионата мира по футболу состоятся три матча группового этапа. Сборная Сербии в случае победы над Швейцарией впервые в истории выйдет в плей-офф чемпионата мира. В другой игре группы Е Неймар вновь постарается забить за Бразилию в матче с Коста-Рикой. Аргентинские футболисты будут внимательно следить за встречей соперников по квартету D — Исландии и Нигерии — в Волгограде.

Нигерия — Исландия (18:00, Волгоград)

Мало кто перед началом турнира мог предположить, что судьба сборной Аргентины будет находится в руках исландцев, но пока ситуация в группе D складывается именно так. После поражения от хорватов южноамериканской команде необходима ничья в другой встрече квартета или по крайней мере победа нигерийцев — ведь тогда успех в матче с африканцами в последнем туре выведет Аргентину в плей-офф. Если же три очка наберут исландцы, судьба путёвки в число 16 лучших окажется в их руках.

Впрочем, никто не удивится, если дебютанты вновь шокируют футбольный мир. В первом для себя матче на ЧМ в истории они сенсационно остановили ту самую Аргентину, а Лионель Месси даже не сумел реализовать пенальти.

Теперь исландцы могут стать первой командой за восемь лет, пробившейся в плей-офф на дебютном мундиале. В 2010-м подобный трюк удался Словакии. К слову, главная звезда «наших парней» Гилфи Тор Сигурдссон в матче с Нигерией может отметиться 20-м голом в составе национальной команды. При этом полузащитник Йоханн Гудмундссон пропустит игру из-за травмы.

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Ещё раз отметим, что за исландцев выступают сразу три футболиста «Ростова»: Рагнар Сигурдссон, Сверрир Инги Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

Что до нигерийцев, то им после поражения от хорватов необходима только победа. В случае очередной неудачи «суперорлы» потеряют все шансы на выход в плей-офф.

Неудобство футболистам на поле в Волгограде, вероятно, может вновь доставить местная мошкара. Нашествие мелких насекомых этим летом стало настоящим бичом для властей Волгограда. При этом в городе были применены специальные химические средства, чтобы обеспечить гостям региона комфортное пребывание во время матчей.

Бразилия — Коста-Рика (15:00, Санкт-Петербург)

Пятикратные чемпионы мира бразильцы, как и многие другие фавориты турнира, начали первенство планеты в России не лучшим образом. Подопечные Тите в напряжённом матче разошлись миром со Швейцарией. Теперь команде необходима победа над Коста-Рикой, чтобы не создавать для себя лишней нервотрёпки. В свою очередь, «лос тикос», четыре года назад добравшиеся до четвертьфинала мундиаля, безропотно уступили сербам. Таким образом, матч второго тура становится решающим и для них.

Понятно, что в составе сборной Бразилии основные надежды болельщиков связаны с Неймаром, однако поразить ворота Швейцарии он так и не смог. После игры нападающий подвергся серьёзной критике со стороны футбольной общественности, а его новую причёску, напоминающую лапшу быстрого приготовления, высмеял даже Эрик Кантона.

Самое плохое, что в стартовой игре мундиаля Неймар получил ушиб голеностопа. Повреждение даже не позволило игроку завершить тренировку сборной, которая состоялась на следующий день. А ведь Неймар лишь недавно восстановился после предыдущей травмы.

В итоге главная звезда пентакампеонов успел прийти в себя к игре, а Тите на предматчевой пресс-конференции опроверг тот факт, что якобы советовал своему подопечному больше играть на партнёров.

«Не буду отнимать инициативу у Неймара, когда он захочет продемонстрировать свою гениальность на последней трети поля. Это касается не только его», — дипломатично заявил тренер.

В любом случае Коста-Рике придётся постараться, чтобы остановить как Неймара, так и его партнёров по сборной. В матче с Сербией «лос тикос» предстали откровенно серой командой, в составе которой выделялся лишь Кейлор Навас. Теперь четвертьфиналистам ЧМ-2014 необходима победа над Бразилией, чтобы не распрощаться с шансами на выход в плей-офф уже после двух туров группового этапа.

При этом костариканцы обыгрывали пентакамеонов лишь дважды в истории, и последняя победа пришлась на 1995 год. Тогда Коста-Рика взяла верх над именитым соперником в рамках так называемого Корейского кубка — 2:0.

Перед нынешней игрой наставник «лос тикос» Оскар Рамирес рассказал, как его подопечные должны действовать, чтобы впервые за 23 года обыграть Бразилию.

«Мы постараемся лучше комбинировать, взаимодействовать в центре поля и в обороне, чаще играть через те зоны, где у нас собраны сильные исполнители», — объяснил он.

Сербия — Швейцария (21:00, Калининград)

В другом матче группы Е встретятся Сербия и Швейцария, и эта игра, вероятно, станет определяющей в борьбе за одну из путёвок в плей-офф. «Белые орлы», как уже говорилось, начали турнир с первой за восемь лет победы на ЧМ. Единственный мяч в ворота Коста-Рики забил Александар Коларов. Сам матч проходил в Самаре, и глава региона Дмитрий Азаров был так впечатлён игрой сербов, что подарил Коларову автомобиль «Нива».

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Впрочем, позже Азаров объяснил, что машина в любом случае досталась бы автору первого гола на «Самара Арене» в рамках чемпионата мира.

Швейцария же сумела остановить саму Бразилию. При этом восемь лет назад в ЮАР альпийцы и вовсе стартовали на мундиале с победы над будущим чемпионом Испанией, но в итоге не смогли выйти из группы.

Сербы же в случае победы гарантируют себе первое в истории команды попадание в плей-офф ЧМ. В 2010-м «белые орлы» из группы не вышли, а в 2014-м вовсе не попали на турнир.

Также в составе балканской команды необходимо отметить защитника «Зенита» Бранислава Ивановича, который в игре с Коста-Рикой стал рекордсменом своей сборной по числу проведённых матчей. Встреча со Швейцарией может стать для него уже 105-й под флагом родной страны.

При этом команды прежде никогда не пересекались, хотя играют в одной отборочной зоне. А вот с Югославией Швейцария провела 13 матчей, в которых одержала всего две победы при пяти ничьих. В последний раз команды встретились в отборе к ЧМ-2002. Тогда матч в Белграде завершился вничью — 1:1, а в Базеле Югославия одержала победу — 2:1. В той же группе выступала Россия, которая и заняла первое место. В стыки же сенсационно пробилась Словения.