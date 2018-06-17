Игрок сборной Сербии получил от самарских властей сертификат на автомобиль LADA

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что защитник и капитан сборной Сербии Александар Коларов получил в подарок сертификат на автомобиль после матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что будет вручён приз футболисту, который забьёт первый гол на стадионе «Самара Арена» в рамках чемпионата мира. Этот гол забил Коларов, мы вручили ему приз — сертификат на LADA 4 × 4. Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением», — приводит слова Азарова ТАСС.

Коларов был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018.