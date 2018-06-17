Сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Александар Коларов, на 57-й минуте забивший прямым ударом со штрафного.

Следующим соперником Сербии станет Швейцария. Матч состоится 22 июня. В тот же день Коста-Рика сыграет с Бразилией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.