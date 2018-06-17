Коларов признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия

Защитник сборной Сербии Александар Коларов признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Коларов на 57-й минуте прямым ударом со штрафного поразил ворота команды Коста-Рики, которые защищал Келор Навас.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018.