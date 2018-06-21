Футболист сборной Исландии Гудмундссон пропустит матч ЧМ-2018 с Нигерией

главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон сообщил, что полузащитник Йоханн Гудмундссон пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России с национальной командой Нигерии.

«Очень сложно предположить, что Гудмундссон выйдет. Скорее всего, он не будет играть. Изменения в составе будут точно, но мы и планировали их. А рассказывать о них я не буду», — цитирует Хадльгримссона РИА Новости.

Он также добавил, что между Россией и Исландией всегда были хорошие взаимоотношения.

«Между Россией и Исландией всегда было прекрасное сотрудничество. Когда Исландии была нужна помощь, Россия ей всегда помогала», — добавил Хадльгримссон.

Он отметил, что 21 июня будет восстановительным днём, в течение которого футболисты смогут пообщаться вживую со своими семьями.

Ранее защитника сборной Исландии и игрока ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона болельщики поздравили с днём рождения флешмобом.