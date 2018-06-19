Успех Швеции без Ибрагимовича, разгром Панамы и победный дубль Кейна: итоги пятого дня ЧМ-2018

В пятый игровой день чемпионата мира по футболу состоялись три матча группового этапа. Швеция обыграла Южную Корею благодаря пенальти в исполнении Адреаса Гранквиста. Бельгия разгромила Панаму — быстрый дубль оформил Ромелу Лукаку. Гарри Кейн добился для Англии победы над Тунисом, забив победный мяч в компенсированное время. О главных футбольных событиях понедельника — в материале RT.

Без ностальгии по Ибрагимовичу

Болельщики сборной Швеции могли бы до бесконечности обсуждать один и тот же вопрос — пригодился бы им на чемпионате мира Златан Ибрагимович? Лучший форвард в истории страны завершил карьеру в национальной команде, но продолжает весьма неплохо играть в США. Многие сборные, которые не претендуют всерьёз на итоговую победу, обычно оставляют одно место в заявке для какого-нибудь заслуженного ветерана, сделавшего многое для развития футбола у себя на родине.

Но сам Ибрагимович и тренерский штаб дали понять — эпоха высокого нападающего с боснийскими корнями завершилась навсегда. Ведь смогла же скандинавская команда без него пройти отбор на мундиаль, не пустив туда Италию.

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По первому тайму матча с Южной Кореей в Нижнем Новгороде складывалось впечатление, что Ибрагимович всё-таки нужен. До перерыва у них был всего один голевой момент — Маркус Берг на линии вратарской площади неожиданно получил отскочивший мяч и тут же пробил. Вратарь корейцев Чо Хён У чудом дотянулся до снаряда и совершил самый красивый сэйв нынешнего чемпионата мира.

В целом шведская команда владела игровым преимуществом, но видно это было по выигранным единоборствам в центре поля, а не опасным моментам. Лишь после перерыва игра стала раскрываться. Начали идти в атаку и представители Азии — Ку Джа Чхоль головой забросил мяч во внешнюю сторону сетки.

Чо Хён У продолжал уверенно стоять в воротах, пока не закончился час игрового времени. Потом он неудачно вышел вперёд, отчего Ким Мин У пришлось прибегнуть к подкату против Виктора Классона. Шведские футболисты убедили арбитра посмотреть видеоповтор, и после этого был назначен пенальти. Ещё одно спасение Чо Хён У совершить не удалось — Андреас Гранквист развёл мяч и голкипера по разным углам. Для Швеции это был первый за 12 лет гол на чемпионатах мира.

Затем шведы начали играть на удержание результата. Уверенно контролируя середину поля, они позволили вратарю Робину Ульсену хорошо отдохнуть. Мяч в сторону его ворот так ни разу и не полетел. Даже в компенсированное время, когда Хван Хи Чхан оказался в удачной позиции для удара головой, он не попал в створ. Швеция одержала победу со счётом 1:0 и может включиться в борьбу с Мексикой и Германией за плей-офф.

Разгром дебютантов

Первые четыре дня чемпионата мира запомнились тем, как часто фавориты турнира давали осечку и теряли очки. Из первой пятёрки рейтинга ФИФА только Бельгия сохранила шанс на победу в первом туре. Благо ей повезло с соперником — Панама лишь дебютирует на соревнованиях такого уровня и о больших победах пока только мечтает. Эксперты заранее отводили ей лишь борьбу с Тунисом за третье место в группе.

Впрочем, по итогам первого тайма казалось, что как минимум поделить очки панамцы способны. Оборонялись они качественно и самоотверженно — в момент, когда Кевин де Брёйне мог забить со штрафного, под мяч подставился Армандо Купер, отчего игрок латиноамериканской команды оказался в нокдауне.

Этим достижением панамцы ограничились — половину матча они продержали свои ворота в неприкосновенности. Но сразу после перерыва Бельгия всё-таки явила свою мощь. Отражая первый штурм на свои ворота, панамцы вынесли мяч прямо в ноги Дрису Мертенсу, и он тут же пробил с лёту — в результате счёт был открыт. Панамцы провели некоторые перестановки в составе, но их положение лишь усугубилось. Де Брёйне навесил в чужую вратарскую, и там мяч нашёл Ромелу Лукаку.

Карьера нападающего «Манчестер Юнайтед» в сборной начиналась с дубля в Воронеже в товарищеской игре с россиянами. В Сочи Лукаку показал такую же результативность, причём для этого ему хватило шести минут. Со вторым голом помог Эден Азар, отдавший проникающий пас. Лукаку немного продвинулся вперёд, и ему оставалось только обыграть вратаря Хайме Пенедо. Бельгиец оформил самый быстрый дубль на этом мундиале.

Счёт 3:0 в пользу Бельгии сохранился на конца матча. Сборную Панамы такой безуспешный дебют даже устроил. После игры наставник «канальщиков» Эрнан Дарио Гомес радовался тому, что его команда не пропустила шесть или семь мячей.

Подвиги Гарри Кейна

Завершался пятый игровой день матчем ещё двух команд группы G — сборных Англии и Туниса. Проведение игры в Волгограде осложнилось нашествием мошек и комаров. Для города на берегу Волги это привычное явление в начале лета, но приехавшим фанатам и журналистам это доставило некоторые проблемы. Так, корреспондентка немецкого телевидения была вынуждена вести репортаж со стадиона в маске.

Английская сборная приехала на чемпионат мира в одном из самых молодых составов за всю свою историю — среднее количество матчей, проведённых футболистами стартового состава, едва превышало 20 игр. На прошлых турнирах эта цифра могла доходить и до 50. У вставшего в ворота Джордана Пикфорда и вовсе за спиной не оказалось ни одного официального матча за национальную команду — только три товарищеских.

Недостаток опыта у отдельных исполнителей компенсировал Гарри Кейн. Когда Рахим Стерлинг с подачи Джесси Лингарда не попал по пустым воротам, форвард «Тоттенхэма» показал мастер-класс. Он воспользовался добиванием при розыгрыше углового и открыл счёт уже на 11-й минуте.

И до гола, и после вратарь сборной Туниса Муэ Ассен несколько раз брал паузу, чтобы его осмотрели врачи. Вердикт был неутешительным — по прошествии часа ему пришлось покинуть поле. Голкипер передавал пост Фаруку Бен-Мустафе со слезами на глазах.

Англичане оказались благодушными и не стали расстраивать брошенного в самое пекло вратаря. Подопечные Гарета Саутгейта губили момент за моментом, и особенно красноречивым был промах Лингарда в середине первого тайма. Наказание за расточительство последовало незамедлительно. Редкий навес африканцев в чужую штрафную закончился назначением пенальти — Кайл Уокер без видимых на то причин начал отбиваться локтями от соперников. К 11-метровой отметке подошёл Фертани Сасси и вернул равенство в счёте.

За оставшиеся до перерыва десять минут Англия могла бы добиться той разницы мячей, которая бы позволила обогнать Бельгию в турнирной таблице. Но британские игроки продолжали промахиваться. На счету Лингарда уже был хет-трик из нереализованных моментов.

Второй тайм прошёл по совершенно иному сценарию — англичане заиграли так, словно ничья в матче с Тунисом их полностью устраивала. Бен-Мустафа мог действительно надеяться на то, что отстоит на ноль в игре со столь серьёзным соперником. Но очередной угловой на старте компенсированного времени прервал спокойный ход встречи. Кейн получил мяч после отскока и оформил победный дубль для своей команды. Показав в достаточной степени абсурдный футбол, сборная Англии всё-таки положила в свою копилку три очка. Ответ на вопрос о том, кто из группы G выйдет в плей-офф, становится всё более очевидным.