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«России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе»: Моуринью подводит итоги первых пяти дней чемпионата мира по футболу

18 июня 2018, 19:58
«России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе»: Моуринью подводит итоги первых пяти дней чемпионата мира по футболу
David Klein / Reuters

На чемпионате мира по футболу в России сыграно большинство матчей первого тура группового этапа. Перед началом первенства знаменитый тренер Жозе Моуринью рассказал, какие команды, по его мнению, выйдут из группы. Специально для RT он прокомментировал итоги уже состоявшихся встреч и сравнил их со своими прогнозами.

— Перед турниром вы дали предсказания, какие команды выйдут из своих групп…

— Это были шуточные предсказания. Конечно, я говорил серьёзно, но иногда намеренно добавлял перчинки в своих прогнозы.

— Для группы A вы предсказывали выход в плей-офф России и Уругвая…

— И они почти там. России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе. Возможно, будет 2:2.

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— В группе B вы уверенно назвали Испанию и Португалию, но лидирует сейчас Иран.

— Испанцам и португальцам нужно быть осторожными в матче с Ираном: им теперь нельзя проигрывать. Если азиатская команда наберёт шесть очков, то она выйдет в плей-офф, а один из фаворитов поедет домой. Но я уверен, что и Испания, и Португалия наберут семь баллов. При этом думаю, что испанцы окажутся на первом месте: они могут забивать больше, чем сборная моей страны.

— В следующем квартете вы называли Францию и Австралию, но пока впереди французы и датчане.

— Но вы же видели, как проиграла Австралия. Она не заслуживала поражения, по моему мнению. Австралийцы показали, что они достойны того, чтобы набирать очки. Если соккеруз и дальше будут играть так же, как с Францией, то должны оказаться выше и Дании, и Перу. Моё предсказание всё ещё в силе.

— В группе D вы ставили на Аргентину и Нигерию, но обе команды потеряли очки. Африканцы и вовсе начали с поражения.

— Согласен, что с Нигерией я, скорее всего, ошибусь. Не потому, что она проиграла, а из-за того, как она уступила Хорватии. Мне совсем не понравилась игра африканцев. По именам мне нравится эта команда: типичный африканский коллектив с крепкими игроками. Но сейчас я разочарован. Когда Джон Оби Микел играет на позиции форварда, такая команда не может выиграть. Вместо хорошего центрального полузащитника Нигерия предпочла плохого нападающего. Он не создавал динамики. Теперь я думаю, что в плей-офф выйдет Хорватия.

— По вашей версии, из группы E должны выйти Бразилия и Швейцария, но лидирует Сербия.

— Да, она провела хороший матч с Коста-Рикой. Когда я вычёркивал её, я не то чтобы думал, что сербы поедут сразу домой. Я пожелал, чтобы это произошло, потому что хочу, чтобы Неманья Матич из моей команды хорошо отдохнул перед новым сезоном. Но я знал, что у них много сильных и опытных игроков. Сербы сильны духом, я это давно почерпнул из разговоров с Матичем. Им очень хочется хорошо выступить на чемпионате мира. Но обратите внимание, что и Швейцария набрала очко в матче с Бразилией. Конечно же, у них будет ещё три после игры с Коста-Рикой. Во встрече с Сербией швейцарцы могут рассчитывать на ничью и с пятью очками идти дальше. Так что мой прогноз остаётся в силе. Честно признаюсь, мне просто хочется поскорее отправить своего игрока в отпуск.

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— В квартете F вы выделяли Германию и Мексику. Но немцам теперь нужно проделать долгий путь до плей-офф.

— Думаю, Германия пройдёт дальше с шестью очками. А у Мексики есть шанс набрать пять баллов. Если латиноамериканцы не проиграют Швеции и Южной Корее, что вполне вероятно, то пройдут дальше. Сомневаюсь, что нас ждёт скандал с вылетом немцев. Мой прогноз будет верным.

— В остальных группах матчи ещё не состоялись, но напомним, что из квартета G должны выйти Бельгия и Англия…

— Абсолютно точно.

— …а из группы H — Сенегал и Польша.

— Я выбрал Сенегал, потому что мне нравятся африканские страны. Хочу, чтобы одна из них вышла в плей-офф. Я ставил на Нигерию и Сенегал, но первая команда меня подводит. Так что остаётся надеяться на Сенегал. У этой сборной есть хорошие игроки, выступающие в сильных лигах.

— Вы проработали на чемпионате мира пять дней. Какие у вас остались впечатления?

— В Москве прекрасная атмосфера, здесь тысячи людей из разных стран, прекрасная погода. Студия RT — это лучшая студия, которая только может быть у любого телеканала. Это был отличный опыт. Однако теперь мне надо отдохнуть и заняться своими делами. Но к полуфиналам и финалу я вернусь на RT.


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