Поражение Германии, осечка Бразилии и лидерство Сербии: итоги четвёртого дня ЧМ-2018

В четвёртый день чемпионата мира по футболу в России сборная Германии с минимальным счётом уступила Мексике. Команда Бразилии также весьма удивила своих болельщиков, сыграв вничью со Швейцарией. Это позволило Сербии выйти в лидеры группы E. О главных футбольных событиях воскресенья — в материале RT.

Праздник в Мексике и рекорд Маркеса

Накануне состоялась первая серьёзная сенсация чемпионата мира — Аргентина разошлась миром с Исландией. В воскресенье не заставила себя ждать ещё одна, и, пожалуй, более громкая. Действующие чемпионы мира немцы с минимальным счётом уступили Мексике. Не зря поклонники «бундестим» переживали за физическое состояния своих любимцев. Судя по матчу первого тура, форма немецких футболистов далека от идеальной.

При этом успел восстановиться к началу чемпионата Месут Озил, который получил место в стартовом составе. Компанию ему составил Мануэль Нойер, лишь в последний момент попавший в заявку на турнир. Его визави Марк-Андре тер Штеген остался в запасе.

Немцы с первых минут завладели инициативой и принялись обстреливать ворота Гильермо Очоа. Впрочем, опасности данные удары не несли. Действующим чемпионам на чужой половине поля явно не хватало ни физической подготовки, ни фантазии. Абсолютно потерялся на поле нападающий Тимо Вернер.

Куда опаснее смотрелись контратаки мексиканцев, которых гнали вперёд тысячи болельщиков, заполнивших трибуны «Лужников». При этом «ацтеки» в завершающей стадии атак регулярно допускали промахи.

Однако на 35-й минуте Мексика всё же вышла вперёд. Чичарито убежал к чужой штрафной вместе с Ирвингом Лосано и отдал ему передачу. Нападающий же красиво убрал на замахе защитника и пробил в ближний угол.

Практически тут же немцы могли отыграться, но Очоа невероятным образом вытащил мяч из девятки после удара Тони Крооса со штрафного.

Во втором тайме немцы усилили давление на оборону мексиканцев, но защитники соперника мужественно выдерживали натиск соперника. При этом «ацтеки» регулярно убегали в опаснейшие контратаки и столь же регулярно не могли довести дело до второго забитого мяча.

Зато за 15 минут до конца матча на поле вышел ветеран мексиканской сборной Рафаэль Маркес. Таким образом, 39-летний защитник стал лишь третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти чемпионатах мира после соотечественника Антонио Карвахаля и немца Лотара Маттеуса.

С таким игроком в составе мексиканцы просто не имели право пропустить. Прижавшись к собственным воротам, они храбро сражались, а на последнем рубеже чудеса творил Очоа.

Финальный свисток судьи сделал счастливыми миллионы мексиканцев. «Ацтеки» впервые в истории обыграли Германию и сотворили пока главную сенсацию турнира.

Сборная Мексики обыграла команду Германии со счётом 0:1

Промахи Неймара и гол экс-игрока ЦСКА

Казалось, осечка немцев останется единственной неожиданностью дня, но спустя несколько часов по пути бундестим прошли пятикратные чемпионы мира — бразильцы. Пентакампеоны неожиданно разошлись миром со Швейцарией — 1:1.

Первый тайм прошёл под диктовку южноамериканцев, которые неспешно контролировали мяч и вскоре открыли счёт. На 20-й минуте Филиппе Коутиньо нанёс прекрасный удар в дальний угол из-за пределов штрафной. Бразильцы не торопились развивать своё преимущество в счёте.

Швейцария же действовала слишком осторожно. «Нати» практически не выходили за середину поля и не угрожали воротам Алисона Бекера, который в эти 45 минут откровенно скучал на дебютном для себя матче первенства планеты.

Тем неожиданней оказался ответный гол альпийцев в самом начале второго тайма. Шердан Шакири, ставший первым швейцарцем в истории, который принял участие в четырёх мундиалях, выполнил отличную подачу с углового, а экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер точно пробил головой с нескольких метров.

При этом бразильцы пытались апеллировать к главному судье Сесару Рамосу Паласуэлосу, пытаясь убедить его, что Цубер прежде чем выиграть борьбу за мяч, толкнул защитника в спину, однако рефери из Мексики так не показалось.

Только в этот момент бразильцы проснулись по-настоящему, но сборная Швейцарии выставила «автобус» у собственной штрафной. Чаще остальных в составе пентакампеонов спасти ситуацию пытался Неймар. Парочкой опасных, но неточных выстрелов отметились Коутиньо и Роберто Фирмино. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот Яна Зоммера не было.

Лишь в концовке фавориту удалось устроить финишный навал. Уже в добавленное арбитром время Жоао Миранда после подачи углового пробил чуть неточно, а затем швейцарцы вынесли мяч с «ленточки» после подачи штрафного в исполнении Неймара.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бразилия — Швейцария

Рекордный матч Ивановича и потасовка у тренерской скамьи

Благодаря осечке Бразилии лидером группы E неожиданно стала Сербия, которая в Самаре играла с Коста-Рикой. «Лос тикос» считались фаворитами, но победу одержал европейский коллектив.

В целом матч получился не слишком зрелищным с минимумом опасных моментов, а единственный мяч был забит со стандартного положения. Александар Коларов со штрафного так закрутил снаряд в ближнюю девятку, что достать его не смог даже представляющий «Реал» Кейлор Навас.

«Этот штрафной мы заработали в очень сложный момент игры. Я понимал, что могу изменить ход встречи. И именно это у меня получилось. Но в первую очередь это победа команды, и я горд быть капитаном этих ребят», — приводит слова Коларова пресс-служба ФИФА.

В оставшееся до конца игры время костариканцы отчаянно пытались отыграться, но так и не сумели поставить перед соперником неразрешимых задач. В результате в добавленное арбитром время у футболистов сдали нервы, и возле тренерской скамейки Коста-Рики разгорелась небольшая потасовка.

А спустя несколько минут судья даже воспользовался VAR, чтобы определить намеренно ли Александар Прийович ударил соперника локтем в лицо. Посмотрев повтор, рефери ограничился жёлтой карточкой.

Произошло в этом матче и ещё одно знаменательное событие. Защитник «Зенита» Бранислав Иванович стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии, опередив Деяна Станковича. Теперь в активе Ивановича 104 игры в составе национальной команды.