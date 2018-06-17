Мексиканец Маркес стал третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти чемпионатах мира

Мексиканец Рафаэль Маркес стал третьим футболистом в истории, который принял участие в пяти чемпионатах мира.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече первого тура мирового первенства 2018 года, проходящего в России, с национальной командой Германии Маркес вышел на поле на 74-й минуте, заменив Андреса Гуардадо.

Первым мундиалем 39-летнего защитника стал чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции.

Помимо Маркеса, в пяти чемпионатах мира участвовали немец Лотар Маттеус и ещё один мексиканец Антонио Карбахаль.

Ранее сообщалось, что Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Мексика.