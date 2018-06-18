«Эта ничья приведёт Бразилию в чувство»: Моуринью подвёл итоги четвёртого дня ЧМ-2018 по футболу
- Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
— Сборная Мексики преподнесла настоящую сенсацию, переиграв в своём стартовом матче на турнире действующих чемпионов мира — команду Германии. Результат матча справедлив?
— Конечно. Мексиканцы были достойны победы, а немцы заслужили поражение. «Ацтеки» действовали на пределе возможностей, выложились на все 100%. При этом бундестим была медлительна, предсказуема и не продемонстрировала особого энтузиазма во время игры.
— Сможет ли сборная Германии пройти в плей-офф с учётом её нынешнего состояния?
— Думаю, да. У них не самые сильные соперники по группе. Поэтому они смогут добраться минимум до четвертьфинала, а может быть, и до 1/2 финала мундиаля.
— Исход матча между сборными Бразилии и Швейцарии также можно назвать неожиданным. Какие ваши впечатления от этой встречи?
— Пентакампеонам пророчили победу в этой встрече. Но она оказалась гораздо более сложной, чем они ожидали. После первого гола казалось, что бразильцы смогут развить преимущество, но вместо этого они допустили серьёзную ошибку в обороне и были наказаны. Защитники селесао не стремились персонально опекать швейцарских форвардов и в целом действовали весьма пассивно. В итоге их соперникам было достаточно всего одного рывка, чтобы сотворить сенсацию.
— Бразильцы очень успешно начали эту встречу и уже на 20-й минуте открыли счёт. Отличным ударом из-за пределов штрафной отметился полузащитник Филиппе Коутиньо...
— У него получился потрясающий выстрел. Было заметно, что он полностью уверен в своём решении пробить по воротам. В результате мяч полетел в самую девятку. У Янна Зоммера не было ни единого шанса спасти свою команду.
— Сборная Бразилии впервые за 40 лет не смогла начать своё выступление на мундиале с победы. Что будут чувствовать подопечные Тите после ничьей со Швейцарией?
— Коллектив Владимира Петковича упорно оборонялся, и это позволило ему добиться нужного результата. Думаю, в свете осечек Аргентины и Германии пентакампеоны будут несколько тяжелее переживать эту неудачу. Но они прекрасно знают свои сильные стороны. Уверен, в будущем они серьёзно прибавят, а эта ничья приведёт Бразилию в чувство. Думаю, Тите стоит спокойно относиться к этой ситуации, ведь критики будет в избытке.
— Сегодня Швейцарии удалось удивить весь футбольный мир?
— Безусловно. Для футбола это замечательное событие. Мне кажется, президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас по-настоящему радуется. Я также рад тому, как завершились сегодняшние встречи. Иногда происходит невозможное. Некоторым сплочённым коллективам удаётся на равных соперничать с более звёздными командами.
- Футболист сборной Бразилии Неймар
- Reuters
— Кого вы можете особо отметить среди игроков сборной Швейцарии?
— Зоммер провёл блестящий матч, Харис Сеферович действовал феноменально.
— Что вы можете сказать о тактике сборной Швейцарии в этом матче?
— Перед этой встречей швейцарские футболисты не испытывали никакого психологического давления. Петкович отлично управляется со своими игроками. Мне кажется, сейчас такие команды, как Швейцария и Австралия, проверяют, насколько они готовы к тому, чтобы сражаться с грандами мирового футбола.
— Стоит ли полагать, что в ближайших матчах сборная Бразилии покажет более выдающиеся результаты?
— Уверен, что Тите примет правильные решения. На мой взгляд, в данный момент Роберто Фирмино находится в гораздо лучшей форме, чем Габриэль Жезус. В атаке пентакампеоны были довольно напористы, но после забитого гола действовали довольно пассивно. Главный тренер должен объяснить им, что необходимо более тщательно защищать добытое преимущество.
— Поговорим о голе Швейцарии. Стивен Цубер оказался в одиночестве в центре штрафной соперника. В чём заключалась ошибка бразильской обороны?
— Причиной взятия ворот стала несогласованность защитников сборной Бразилии. Все они располагались в линию, и никто персонально не опекал нападающих команды Швейцарии. Цубер оказался за спиной у Миранды, который играл по мячу и не обращал внимания на своего соперника. По моему мнению, при игре в обороне должна осуществляться плотная опека форвардов. Я считаю, что этот гол стал следствием ошибки Жуана.
— В свете осечек ряда фаворитов стоит ли волноваться по поводу результата матча между сборными Англии и Туниса?
— Я наблюдал африканскую команду в матче с Португалией, но та встреча не произвела на меня благоприятного впечатления. По моему мнению, по уровню игры Тунис сопоставим с Марокко. Англия должна одержать победу, но то же самое мы говорили о Германии и Бразилии.
— Помимо Англии, завтра в турнир вступит Бельгия, соперником которой станет команда Панамы.
— Посмотрим, как записные фавориты будут смотреться в игре с менее мастеровитыми оппонентами. Уверен, Тунис и Панама сосредоточатся на игре в обороне, но от этого поединки не станут менее интересными.
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