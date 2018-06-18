«Эта ничья приведёт Бразилию в чувство»: Моуринью подвёл итоги четвёртого дня ЧМ-2018 по футболу

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, проанализировал ключевые матчи четвёртого игрового дня мундиаля. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что сборная Бразилии сможет сделать правильные выводы после игры с командой Швейцарии, которая закончилась вничью, а также рассказал, что стало причиной поражения Германии от Мексики.

— Сборная Мексики преподнесла настоящую сенсацию, переиграв в своём стартовом матче на турнире действующих чемпионов мира — команду Германии. Результат матча справедлив?

— Конечно. Мексиканцы были достойны победы, а немцы заслужили поражение. «Ацтеки» действовали на пределе возможностей, выложились на все 100%. При этом бундестим была медлительна, предсказуема и не продемонстрировала особого энтузиазма во время игры.

— Сможет ли сборная Германии пройти в плей-офф с учётом её нынешнего состояния?

— Думаю, да. У них не самые сильные соперники по группе. Поэтому они смогут добраться минимум до четвертьфинала, а может быть, и до 1/2 финала мундиаля.

Также по теме Осечка фаворитов: сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче группового этапа ЧМ-2018 Сборная Бразилии не смогла одержать победу над командой Швейцарии в своём дебютном матче на чемпионате мира по футболу в России. На...

— Исход матча между сборными Бразилии и Швейцарии также можно назвать неожиданным. Какие ваши впечатления от этой встречи?

— Пентакампеонам пророчили победу в этой встрече. Но она оказалась гораздо более сложной, чем они ожидали. После первого гола казалось, что бразильцы смогут развить преимущество, но вместо этого они допустили серьёзную ошибку в обороне и были наказаны. Защитники селесао не стремились персонально опекать швейцарских форвардов и в целом действовали весьма пассивно. В итоге их соперникам было достаточно всего одного рывка, чтобы сотворить сенсацию.

— Бразильцы очень успешно начали эту встречу и уже на 20-й минуте открыли счёт. Отличным ударом из-за пределов штрафной отметился полузащитник Филиппе Коутиньо...

— У него получился потрясающий выстрел. Было заметно, что он полностью уверен в своём решении пробить по воротам. В результате мяч полетел в самую девятку. У Янна Зоммера не было ни единого шанса спасти свою команду.

— Сборная Бразилии впервые за 40 лет не смогла начать своё выступление на мундиале с победы. Что будут чувствовать подопечные Тите после ничьей со Швейцарией?

— Коллектив Владимира Петковича упорно оборонялся, и это позволило ему добиться нужного результата. Думаю, в свете осечек Аргентины и Германии пентакампеоны будут несколько тяжелее переживать эту неудачу. Но они прекрасно знают свои сильные стороны. Уверен, в будущем они серьёзно прибавят, а эта ничья приведёт Бразилию в чувство. Думаю, Тите стоит спокойно относиться к этой ситуации, ведь критики будет в избытке.

— Сегодня Швейцарии удалось удивить весь футбольный мир?

— Безусловно. Для футбола это замечательное событие. Мне кажется, президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас по-настоящему радуется. Я также рад тому, как завершились сегодняшние встречи. Иногда происходит невозможное. Некоторым сплочённым коллективам удаётся на равных соперничать с более звёздными командами.

Футболист сборной Бразилии Неймар

Reuters

— Кого вы можете особо отметить среди игроков сборной Швейцарии?

— Зоммер провёл блестящий матч, Харис Сеферович действовал феноменально.

— Что вы можете сказать о тактике сборной Швейцарии в этом матче?

— Перед этой встречей швейцарские футболисты не испытывали никакого психологического давления. Петкович отлично управляется со своими игроками. Мне кажется, сейчас такие команды, как Швейцария и Австралия, проверяют, насколько они готовы к тому, чтобы сражаться с грандами мирового футбола.

— Стоит ли полагать, что в ближайших матчах сборная Бразилии покажет более выдающиеся результаты?

— Уверен, что Тите примет правильные решения. На мой взгляд, в данный момент Роберто Фирмино находится в гораздо лучшей форме, чем Габриэль Жезус. В атаке пентакампеоны были довольно напористы, но после забитого гола действовали довольно пассивно. Главный тренер должен объяснить им, что необходимо более тщательно защищать добытое преимущество.

Также по теме Поражение Германии, осечка Бразилии и лидерство Сербии: итоги четвёртого дня ЧМ-2018 В четвёртый день чемпионата мира по футболу в России сборная Германии с минимальным счётом уступила Мексике. Команда Бразилии также...

— Поговорим о голе Швейцарии. Стивен Цубер оказался в одиночестве в центре штрафной соперника. В чём заключалась ошибка бразильской обороны?

— Причиной взятия ворот стала несогласованность защитников сборной Бразилии. Все они располагались в линию, и никто персонально не опекал нападающих команды Швейцарии. Цубер оказался за спиной у Миранды, который играл по мячу и не обращал внимания на своего соперника. По моему мнению, при игре в обороне должна осуществляться плотная опека форвардов. Я считаю, что этот гол стал следствием ошибки Жуана.

— В свете осечек ряда фаворитов стоит ли волноваться по поводу результата матча между сборными Англии и Туниса?

— Я наблюдал африканскую команду в матче с Португалией, но та встреча не произвела на меня благоприятного впечатления. По моему мнению, по уровню игры Тунис сопоставим с Марокко. Англия должна одержать победу, но то же самое мы говорили о Германии и Бразилии.

— Помимо Англии, завтра в турнир вступит Бельгия, соперником которой станет команда Панамы.

— Посмотрим, как записные фавориты будут смотреться в игре с менее мастеровитыми оппонентами. Уверен, Тунис и Панама сосредоточатся на игре в обороне, но от этого поединки не станут менее интересными.