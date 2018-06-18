Гранквист стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Южной Кореи.

Гранквист стал автором единственного гола в матче. К тому же благодаря его действиям в обороне сборная Южной Кореи не смогла нанести ни одного удара в створ ворот.

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.