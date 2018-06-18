Гол Гранквиста принёс Швеции победу над Южной Кореей в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил защитник сборной Швеции Андреас Гранквист, который реализовал пенальти на 65-й минуте. Судья назначил одиннадцатиметровый удар после видеопросмотра.

RT вёл текстовую трансляцию матча.

В следующем туре Швеция встретится с Германией, Южная Корея — с Мексикой. Оба матча состоятся 23 июня.

Ранее игрок сборной Мексики Хесус Гальярдо рассказал о приветливости россиян.