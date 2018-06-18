Игрок сборной Мексики рассказал о приветливости россиян

Игрок сборной Мексики Хесус Гальярдо в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о приветливости россиян.

По словам футболиста, он совершенно точно запомнит стадион «Лужники», поскольку именно там его команда победила чемпионов мира — Германию.

«Ну и конечно, никогда не забуду о России то, насколько люди здесь к нам приветливы. Нас очень хорошо встретили в Москве», — отметил Гальярдо.

Ранее советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей Мексике в своём первом матче на чемпионате мира по футболу 2018 года.