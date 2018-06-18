Лукаку стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Панама

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал лучшим игроком матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Панамы.

Лукаку забил два мяча в ворота Панамы в матче, который завершился победой бельгийцев со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.