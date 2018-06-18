Бельгия одержала победу над Панамой в матче ЧМ-2018

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Бельгии голами отметились Дрис Мертенс (47-я минута) и Ромелу Лукаку (69-я и 75-я).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч сборная Бельгии проведёт против национальной команды Туниса 23 июня. На следующий день Панама сыграет с Англией.

Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела поделился ожиданиями с RT от игры сборной своей страны с командой Бельгии на чемпионате мира в России.