Президент Панамы: 5 тысяч человек из моей страны приехали в Сочи

Президент Панамы Хуан Карлос Варела поделился ожиданиями от игры сборной своей страны с командой Бельгии на чемпионате мира в России.

«Я рад быть в Сочи, чтобы поддержать свою сборную на её первом матче чемпионата мира. 5000 человек из моей страны приехали сюда. Сочи — красивый город, а Россия — красивая страна», — сказал глава государства RT.

Матч Бельгия — Панама состоится 18 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00.

Ранее главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес высказал мнение о команде Панамы — будущем сопернике Бельгии на ЧМ-2018 по футболу в России.