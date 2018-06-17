Мартинес заявил, что сборная Панамы представляет опасность для любой команды на ЧМ-2018

Главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес высказал мнение о команде Панамы — будущем сопернике Бельгии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Мы должны оставаться самими собой, выполнять свою работу и понять, каково это — побеждать на мундиале. Завтра мы хотим сыграть сосредоточенно и победить. Мы уважаем панамцев, они стали одним из главных событий чемпионата, они будут представлять опасность для любой команды. У них высокий соревновательный дух», — приводит слова Мартинеса РИА Новости.

Как он отметил, сборной Бельгии повезло, что в команде есть игроки с «суперпрофессиональным» отношением к футболу.

«Хочу, чтобы они наслаждались футболом. В такие моменты они способны на всё», — добавил специалист.

Матч Бельгия — Панама состоится 18 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее главный тренер сборной Панамы рассказал, что готов сделать, если его команда выйдет из группы на ЧМ-2018.