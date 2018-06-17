Главный тренер сборной Панамы рассказал, что готов сделать, если его команда выйдет из группы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес ответил на вопрос, что он готов сделать, если его команда сможет выйти из группы на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Я готов один выпить бутылку водки. Это шутка, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем», — приводит слова Гомеса Sport 24.

Соперниками сборной Панамы на групповой стадии чемпионата мира являются команды Англии, Бельгии и Туниса.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Панамы восхитился условиями проживания на ЧМ-2018 в России.