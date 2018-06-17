Голкипер сборной Панамы восхитился условиями проживания на ЧМ-2018 в России

Голкипер сборной Панамы Хайме Пенедо восхитился условиями проживания и тренировок в России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Мы чувствуем себя очень довольными, мы проделали большой путь и рады, что оказались в России. Мы пришли сюда с большим удовольствием. Мы довольны, счастливы и готовы к игре. В России всё хорошо организовано, тут всё отлично. Всё идеально», — приводит слова Пенедо Sport24.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Панамы проведёт 18 июня в Сочи на стадионе «Фишт» с командой Бельгии.

Ранее главный тренер сборной Хорватии высказался о стадионе ЧМ-2018 в Калининграде.