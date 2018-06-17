Главный тренер сборной Хорватии высказался о стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился впечатлениями от игры на стадионе чемпионата мира 2018 года в Калининграде.

«Атмосфера была такая, будто это был домашний матч. Мы не ожидали, что на стадионе будет так много болельщиков. Мы благодарны им. Они приехали со всего мира, проявив любовь к своей стране», — приводит слова Далича Sport24.

Он отметил, что после предматчевой тренировки накануне игры с Нигерией, игроки также высоко оценили новый стадион.

«Они сказали, что стадион — просто красавец. Мы с удовольствием приехали сюда. Мои футболисты играют здесь на лучших стадионах. Жаль, что в Хорватии не было такого хорошего стадиона, когда мы готовились», — добавил специалист.

Матч Хорватия — Нигерия стал первой игрой чемпионата мира, которая прошла на новой арене в Калининграде.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч зрителей посетили первый матч ЧМ-2018 в Калининграде.