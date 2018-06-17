Более 30 тысяч зрителей посетили первый матч ЧМ-2018 в Калининграде

Матч первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Нигерии, который проходил в Калининграде, посетили 31 136 зрителей.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Официальная вместимость стадиона «Арена Балтика», который примет ещё три поединка группового раунда ЧМ-2018, составляет 33 973 зрителя.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла Нигерию на ЧМ-2018.