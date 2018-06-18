«Сложно не зависеть от такого игрока»: наставник сборной Египта об исключительности Салаха и предстоящем матче с Россией

Мохаммед Салах готов принять участие в матче со сборной России, но окончательное решение о его выходе на поле будет принято в день встречи. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил главный тренер национальной команды Египта Эктор Купер. По словам наставника, его подопечные готовы противостоять диагональным передачам, которые могут использовать футболисты страны — хозяйки мундиаля.

— Насколько хорошо команда готова к матчу второго тура группового этапа?

— Я не буду раскрывать вам секреты. Мы выполнили домашнее задание, проанализировали игру россиян в матче открытия ЧМ с Саудовской Аравией. Понимаем, насколько важна предстоящая встреча — и не потому, что придётся противостоять хозяевам мундиаля, а потому, что нам нельзя уступать в ней. Но мы выйдем играть на победу. Вообще я не знаю ни одного наставника, который бы удовлетворился ничейным исходом, и я не исключение. Нам нужны три очка после неудачного старта.

— Всех волнует вопрос, сыграет ли завтра Мохаммед Салах. Станислав Черчесов заявил с утра, что знает, как остановить вашего лидера…

— Уверен, что у каждого тренера есть стратегия по части того, как нейтрализовать сильных футболистов соперника. Каждый готовится, отталкиваясь от собственной философии. Да, у нас есть Мо, но давайте не забывать, что помимо него на поле выйдут ещё десять игроков, а другие будут готовы выйти и усилить команду. Без сомнения, Салах является ключевой фигурой, но мы готовимся к играм, отталкиваясь не от него. Черчесов, без сомнения, имеет право на мнение. Я же могу заявить, что Салах готов сыграть со сборной России. Он был готов выйти на поле в матче с Уругваем, но мы его поберегли. Надеюсь, он поможет нам завтра. Вечером на тренировке посмотрим, насколько он хорошо себя чувствует.

— В последних шести встречах ваша команда отличилась всего дважды и испытывает заметные проблемы с организацией нападения. Нет ощущения, что игрокам передней линии не хватает пороху?

— Вы делаете выводы на основе этого отрезка? Давайте лучше изучим последние 20, там достаточно примеров обратного. Да, сейчас мы мало забиваем, но всё объяснимо. Во-первых, мы в некоторых матчах играли без Салаха, о котором вы же меня и спрашивали. Во-вторых, у нас были не самые лёгкие соперники в контрольных встречах — Португалия, Греция, Колумбия. В-третьих, мы принимаем участие в финальной стадии чемпионата мира, где Египта не было 26 лет, и здесь собраны лучшие из лучших. Чем выше качество игры у конкурентов, тем нам сложнее.

— И всё-таки…

— Давайте начистоту, болельщики хотят, чтобы мы забивали по три-четыре мяча в каждом матче, но это невозможно. Кроме тех моментов, о которых я уже рассказал, есть ещё два: самоидентификация команды и человеческий фактор. Нельзя играть в открытый футбол с командой, которая делает это лучше тебя. Что касается везения, то его никто не отменял, порой нужно, чтобы фортуна просто улыбнулась тебе.

— Не жалеете в связи с этим, что не взяли в Россию ещё одного нападающего?

— Я из тех людей, которые взвешивают все за и против, прежде чем принять решение. Неужели вы думаете, что я не испытывал сомнения перед объявлением заявки. После любой игры я анализирую, почему что-то не получилось, где и в чём я просчитался. Это нормальная ситуация. Никто не застрахован от ошибок, но задним числом легко заявлять, как нужно было поступить, в этом плане мы все гении. Я это к тому, что не собираюсь жалеть и уверен в своём решении.

— Какова вероятность того, что во вторник вы откажетесь от осторожной схемы?

— Не самый простой вопрос. Может, я повторюсь, но необходимо действовать с оглядкой на свои ворота. Чем серьёзнее соперник, тем сложнее задачи он перед вами ставит, соответственно, вы должны быть внимательнее. И речь сейчас идёт не только о защите, а о действиях каждого отдельно взятого футболиста, командной химии. Может быть, жизнь заставит нас раскрыться завтра, я не могу говорить об этом с уверенностью.

Многие пишут о том, что мы не нанесли ни одного удара по воротам Уругвая, но мы не смогли добиться положительного результата не из-за этого. Везение порой решает многое, нравится ли мне, как играет моя команда, или нет. Я тоже ошибаюсь, в конце концов. Но я доверяю своим игрокам и надеюсь на них. А все эти схемы 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1 — всего лишь цифры. Можно играть хоть 4-0-8. Многие команды на определенных отрезках матчей защищаются и атакуют в полном составе.

— Вы тренируете уже более 25 лет. Признайтесь, Салах — самый талантливый футболист из тех, с кем вы работали?

— Прямо сейчас он входит в десятку лучших игроков на планете. Для меня огромная честь работать с ним. Мо весьма скромен и внимателен, всегда играет на команду, что для меня, как наставника, чрезвычайно важно.

— Что изменится в игре команды, если он завтра выйдет на поле?

— Вы прекрасно знаете ответ на свой вопрос. Я восхищаюсь его футбольным интеллектом и всегда говорю о Мо с уважением, как бы хорошо не относился к другим подопечным. У Салаха отличный рывок, а его техника и умение создать момент из воздуха не могут оставлять равнодушным. От такого игрока сложно не зависеть. Поэтому, разумеется, мы пытались найти схему, которая позволяла нам минимизировать его отсутствие и оставаться конкурентоспособными.

— Как вы относитесь к тому, чем занимается Салах за пределом поля?

— В первую очередь, я тренер Мохаммеда в сборной Египта. Остальные аспекты его жизни не столь важны для меня, чем бы он ни занимался. Однако я осведомлён о том, что он помогает людям и весьма щедр по отношению к ним. Развивать тему мне бы не хотелось.

— Египет порой теряется, если соперник использует диагональный футбол. Россия способна действовать в таком ключе. Вас это не пугает?

— Мы всегда уделяем внимание нашим слабостям. Хочется верить, что проделанная в последние дни работа пойдёт на пользу. Ошибки можно исключить, как бы россияне не практиковали поперечные передачи и не ставили их на поток.

— В последние два дня многие фавориты не сумели победить. Вас это удивляет?

— Не слишком, я тренирую очень давно. Это всё-таки чемпионат мира, а не какое-то первенство региона. Мне кажется, уровень футбола растёт и «средний класс» подтягивается. Не буду называть сборные, но заметно, что фавориты испытывают трудности и не могут забить. Да, в одном матче могут случиться и 5:0, но, как правило, борьба присутствует в каждой встрече.

— Вы хорошо знакомы с испанским футболом. Что думаете о перспективах команды Фернандо Йерро?

— Она обладает отличным составом. Выиграют ли они турнир? Теоретически — способны, но сюрпризы не исключены. Кто-то из фаворитов вообще может не выйти из группы. Футбол этим и прекрасен.