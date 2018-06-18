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Тренер по физподготовке Египта несколько раз толкнул Салаха в плечо на тренировке перед матчем с Россией
18 июня 2018, 20:03
/ Reuters
Тренер по физической подготовке сборной Египта по футболу несколько раз толкнул лидера команды Мохаммеда Салаха в плечо на тренировке перед матчем чемпионата мира 2018 года с Россией.
Во время открытой для прессы части тренировки сборной Египта также было замечено, что Салах избегал упражнения, где непосредственным образом задействовано плечо.
Напомним, Салах травмировал плечо в финальном матче Лиги чемпионов, из-за чего пропустил стартовый матч сборной Египта с командой Уругвая.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах начал тренировку в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.
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