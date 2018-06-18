Салах начал тренировку в общей группе перед матчем ЧМ-2018 с Россией

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах начал тренировку в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.

Салаха тепло встретили одноклубники и тренерский штаб. Во время разминочных упражнений нападающий избегает нагрузок на верхнюю часть туловища.

Салах пропустил стартовый матч сборной Египта на ЧМ-2018 из-за травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер заявил, что нападающий Мохаммед Салах на данный момент входит в десятку лучших игроков мирового футбола.