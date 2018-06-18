Тренер сборной Египта считает, что Салах входит в десятку лучших футболистов мира

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер заявил, что нападающий Мохаммед Салах входит в десятку лучших игроков мирового футбола на данный момент.

«Сейчас он входит в десятку лучших. Большая честь для меня работать с ним. Он скромен, играет на команду, и для меня это чрезвычайно важно. Я говорю о нём с уважением, как бы хорошо ни относился к другим подопечным. У него отличный рывок, и порой он восхищает. Мы зависимы от него в некотором смысле, и, естественно, без него схема меняется, мы ищем, как найти остроту в его отсутствие. Это объяснимо», — сказал Купер на пресс-конференции.

Он также предпочёл не обсуждать жизнь Салаха за пределами футбольного поля.

«Я тренер Салаха в Египте, остальные стороны его жизни не столь важны для меня. Я знаю, что он делает, помимо футбола, в обычной жизни, он достаточно щедр по отношению ко многим. Больше обсуждать нечего. Точка», — заключил Купер.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее он заявил, что Салах готов играть в матче с Россией.