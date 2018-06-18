Главный тренер сборной Египта: Салах готов играть в матче с Россией

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер считает, что его команда не зациклена на игре своего лидера Мохаммеда Салаха в преддверии матча чемпионата мира по футболу 2018 года с командой России.

«Я думаю, что у каждого тренера есть своя стратегия. Каждый готовится, отталкиваясь от собственной философии. Давайте не забывать, что Мохаммед не один на поле, у нас есть и другие игроки. Он ключевой, но мы готовимся к играм, не отталкиваясь от одной фигуры. Это их мнение», — сказал Купер на пресс-конференции.

Он также высказал мнение о готовности Салаха к матчу с Россией.

«Салах готов играть, он готов был и перед Уругваем, но поберегли. Надеюсь, он выйдет и поможет нам завтра. Вечером на тренировке увидим, как он себя чувствует», — заявил Купер.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее стало известно, что лидер сборной Египта по футболу нападающий Мохаммед Салах тренировался в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.