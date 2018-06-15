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«Россия объединила планету»: президент Боливии о своём пребывании в Москве, организации ЧМ и первом матче турнира

15 июня 2018, 13:20
«Россия объединила планету»: президент Боливии о своём пребывании в Москве, организации ЧМ и первом матче турнира
/ RT

Москва организовала настоящий футбольный праздник, главная цель которого — объединение людей всего мира. Такое мнение в интервью RT высказал президент Боливии Эво Моралес, посетивший церемонию открытия чемпионата мира. Глава южноамериканского государства остался доволен организацией турнира, большим количеством иностранных болельщиков из разных уголков планеты, а также игрой российских футболистов в стартовом поединке ЧМ-2018.

— Каковы ваши впечатления от пребывания в Москве?

— Город меня очень поразил — в хорошем смысле слова! В стране действительно царит великолепная атмосфера, особенно сейчас, когда национальная команда России победила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Отрадно, что мундиаль проходит именно здесь: ведь всё, что связано с этой страной, очень ново и необычно для всего мира. Я действительно счастлив, что принимаю участие в этом событии, и хотел бы от всей души поблагодарить руководство РФ за приглашение.

— Довольны ли вы организацией турнира?

— Конечно! И её хочется отметить отдельно. Футбольные власти, правительство потрудились на славу. И это становится заметно с первых мгновений пребывания в стране.

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— Вы являетесь преданным поклонником футбола, хорошо в нём разбираетесь, иногда можете и сами сыграть. Получили ли вы удовольствие от стартового поединка, от хода игры?

— Да, российские футболисты находятся в отличной форме, поэтому матч получился очень интересным. Честно говоря, я, как и многие другие любители этого вида спорта, был приятно удивлён столь разгромным результатом. По приезде в Россию я присутствовал на нескольких официальных встречах, на которых, разумеется, не обошлось без обсуждения предстоящей игры. Мы предполагали, что разница в счёте может быть достаточно большой, некоторые ставили на результат 3:0, но никак не 5:0. Никто подобного не ожидал.

— К сожалению, сборная Боливии не прошла квалификационный отбор на чемпионат мира…

— Да, это так. У нашей национальной команды возникли некоторые проблемы, но я уверен, что в скором времени мы сможем улучшить наши результаты. Кроме того, президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что к следующему мундиалю планируется добавить несколько квот для некоторых континентов, включая Южную Америку. Надеюсь, что это также будет способствовать попаданию Боливии на турнир 2022 года, который пройдёт в Катаре. Все любители футбола в стране на это очень надеются.

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— На церемонии открытия президент России Владимир Путин говорил об объединяющей силе футбола, о том, что все должны идти в одном направлении, несмотря на этнические и культурные различия. Согласны ли вы с его позицией?

— Разумеется, это действительно очень важный для современного мира посыл, который необходимо осознавать как можно большему количеству людей. С этой точки зрения ещё раз хочется отметить роль качественной организации, предоставленной хозяйкой мундиаля. Россия — очень щедрое и гостеприимное государство, жители которого с радостью встречают гостей со всего мира, в чём мы сумели убедиться на личном опыте: на улицах городов множество болельщиков из Эквадора, Перу, Бразилии, Мексики и других стран в едином порыве гуляют, поют песни, радуются предстоящим матчам, на которых будут поддерживать свои сборные. В эти дни страна действительно объединяет всю планету.

— Что бы вы сказали футбольным болельщикам, которые наблюдают на ходом мундиаля их разных уголков Земли?

— Я бы хотел поздравить всех с началом настоящего спортивного праздника, который призван объединить народы мира!


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