Президент Боливии впечатлён организацией ЧМ-2018 по футболу и гостеприимством россиян

Президент Боливии Эво Моралес отметил организацию чемпионата мира по футболу в России.

Лидер Боливии выложил в Twitter фотографию, которая была сделана в эфире программы De la mano del Diez, занимающейся освещением мирового первенства.

«Обсуждаем необыкновенную организацию и гостеприимство русского народа», — написал Моралес.

Comentamos sobre la sorprendente organización del Mundial de Fútbol y la hospitalidad del pueblo ruso. El deporte es integración entre los pueblos, nos encontramos con hermanos de América Latina en las calles, recibimos su afecto y apoyamos a los equipos de la #PatriaGrandepic.twitter.com/5poKhuwt0D — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 15 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что посол Сербии пожелал успеха сборной России на ЧМ-2018.