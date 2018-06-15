Посол Сербии пожелал успеха сборной России на ЧМ-2018

Посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с «Известиями» пожелал успеха российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

По словам дипломата, для него это особенный турнир, поскольку сербы попали в финальную стадию ЧМ-2018.

«Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной», — заявил Терзич.

Как отметил посол, в Москве и других городах царит праздничная атмосфера, и это великое не только спортивное, но и культурное, и общественное событие.

Ранее ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии на ЧМ-2018.