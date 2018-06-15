ФИФА определила лучший момент первого игрового дня ЧМ-2018

Второй мяч полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018 года был назван Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим моментом первого игрового дня турнира.

Об этом сообщает официальная страница ЧМ-2018 в социальной сети Twitter.

В поединке с Саудовской Аравией, который завершился победой российских футболистов со счётом 5:0, Черышев оформил дубль и был назван ФИФА лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.