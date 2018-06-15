Британские СМИ: первый день ЧМ-2018 показал, что футбол сплачивает людей

Первый день стартовавшего чемпионата мира по футболу в России показал, что эта игра способна объединять людей самых разных культур и жизненных укладов.

«Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей. Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра», — говорится в статье на официальном сайте телеканала Sky News.

В ней отмечается, что русские по своей природе не относятся к тем людям, которые готовы танцевать и петь на публике, однако именно это происходило в фан-зоне во время матча между сборными России и Саудовской Аравии.

В статье также говорится, что особенно активными в празднованиях были перуанские болельщики, к которым присоединились костариканцы, аргентинцы, бразильцы и «ярко разодетые» мексиканцы.

Ранее сообщалось, что Китай пожелал России успешно провести ЧМ-2018 по футболу.