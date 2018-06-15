Китай пожелал России успешно провести ЧМ-2018 по футболу

Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожелала успешно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Российский народ с огромным энтузиазмом встречает такое грандиозное спортивное событие, как чемпионат мира по футболу», — приводит слова Чуньлань РИА Новости.

Она выразила уверенность, что Россия покажет яркий чемпионат и продемонстрирует миру результаты социально-экономического развития страны.

Путин поблагодарил Чуньлань за присутствие на церемонии открытия мундиаля и отметил важность поддержки Китая.

Ранее сообщалось, что полиция и Росгвардия не допустили нарушений правопорядка во время матча Россия — Саудовская Аравия.