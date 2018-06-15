Полиция и Росгвардия не допустили нарушений правопорядка во время матча Россия — Саудовская Аравия

Во время матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, который состоялся в четверг, 14 июня, в Москве, не было зафиксировано нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении на большой спортивной арене «Лужники» торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 и первого матча турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.