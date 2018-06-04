«Никто не придёт и не вырастит для нас на бурьяне Роналду»: Сёмин о сборной России, ЧМ по футболу и иностранных тренерах

Чемпионат мира в России станет лучшим за всё время существования турнира. Такое мнение в интервью RT высказал наставник «Локомотива» Юрий Сёмин. Специалист признался, за какими командами будет наблюдать во время мундиаля, оценил шансы братьев Миранчук стать открытием ЧМ и назвал лучший состав в истории сборной России. Главный тренер команды — чемпиона страны также рассказал, почему смена поколений так ударила по российскому футболу.

«Никогда не видел таких стадионов, как построили в нашей стране»

— По традиции вы посетили один из больших европейских матчей — финал Лиги Европы в Лионе. Какие остались впечатления? Кого поддерживали?

— В таких матчах я всегда остаюсь нейтрален. Болел за хороший и интересный футбол. Но не буду скрывать, что симпатии мои были на стороне «Атлетико». Мне импонирует Диего Симеоне, он тренер со своим видением футбола, отличным от того, что сейчас популярно. К примеру, Гвардиола захватил мир своей тактикой, а Симеоне пошёл по иному пути.

— В минувшем сезоне вы и сами противостояли этому испанскому специалисту. Удалось пообщаться?

— Конечно. Контакт состоялся. Прозвучали пожелания друг другу до и после матча. Кроме того, во время первой игры в Мадриде на меня произвела сильное впечатление раздевалка хозяев на новом стадионе. В ней присутствует своя психология, она со смыслом.

— Кстати, фото с Симеоне вы выкладывали в Instagram. Откройте секрет, вы сами ведёте эту социальную сеть?

— Сам.

— Почему пропустили киевский финал Лиги чемпионов?

— Решил немного передохнуть. Провёл это время в Испании.

— Какие из матчей чемпионата мира собираетесь посетить?

— Обязательно схожу на первую игру. Матч открытия. Мне интересно всё. И какой футбол покажут команды, и как будет организована игра и всё вокруг неё. Уверен, что Россия проведёт лучший чемпионат мира в истории. Мне есть с чем сравнивать. В качестве участника я был на ЧМ в США. Тогда, в 1994 году, я исполнял роль помощника Павла Садырина. Но ни там, ни где бы то ни было ещё я никогда не видел таких стадионов, как построили в нашей стране.

— А что думаете по поводу болельщиков?

— Все, кто приедет к нам, увидят: в России радушные, гостеприимные люди. Знаю, что нашими фанатами пытаются кого-то запугать. Люди, которые это делают, глубоко заблуждаются. Но и они пусть прилетают в нашу страну и сами прочувствуют русскую душу. Она искренняя и дружелюбная. Вот увидите: во время ЧМ между болельщиками завяжется настоящая, крепкая дружба. И позднее иностранцы вернутся в Россию к своим новым друзьям.

«Отсутствие Денисова — выбор Черчесова»

— Сборные каких стран — участниц ЧМ вам наиболее интересны?

— Конечно, буду пристально наблюдать за теми национальными командами, за которые выступают наши ребята из «Локомотива». Будем всем клубом болеть за Хорватию с Ведраном Чорлукой, за Перу с Джефферсоном Фарфаном. Хочется, чтобы у этих футболистов всё сложилось, чтобы наша поддержка принесла им хороший настрой. Ну а основные мои надежды, конечно же, возложены на сборную России. Будем своими флюидами помогать команде двигаться по турниру.

— Какое у вас мнение о группе, в которую угодили подопечные Станислава Черчесова?

— Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему, именно с ним мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле всё может сложиться иначе. На таких турнирах, как ЧМ, часто бывают неожиданности — пусть для нас они станут приятными.

— Из игроков «Локомотива», которым предстоит сыграть на турнире, кто-то может стать открытием ЧМ?

— Хочу верить в это. Может Фарфан, а могут и Миранчуки. Чемпионат мира для спортсмена — пик карьеры, и подготовка к нему особенная. Это касается и физики, и психологии. Сколько было таких примеров, когда игрок невыразительно заканчивал национальный чемпионат, а потом выстреливал на мундиале и становился мировой звездой.

РИА Новости

— А братья Миранчук справятся с такой ответственностью?

— Я в них верю. Они хорошие ребята, с хорошей головой и работающими мозгами. У них замечательная мама, которая знает, что такое труд, и научила сыновей работать. Шансы у близнецов хорошие, пускай воспользуются ими.

— С Черчесовым часто контактируете?

— Конечно, мы общаемся. Он ведь у меня даже успел поиграть. Вопросов и напряжённости в наших отношениях никогда не было и точно не будет.

— Но ведь есть спорный момент…

— Хотите спросить про Денисова?

— Да. Ведь чемпион страны не получил шанса сыграть на ЧМ.

— Формирование состава сборной России — прерогатива главного тренера команды. Таков выбор Черчесова, и я никак не могу на него повлиять. От себя могу сказать, что нам Игорь очень помог в этом сезоне и для «Локомотива» он крайне важен.

«Хочу посмотреть, как Лопетеги совладает со своими звёздами»

— Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или всё же «расстрельная должность»?

— Пост очень сложный. Ведь всё зависит не только от тебя, но и от обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезёт с поколением ребят, как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это был наш лучший состав.

— Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?

— Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придёт и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду.

— Но всё же есть новые надежды. Упомянутые уже Миранчуки, Головин, который очень хочет в Европу. На ваш взгляд, стоит ехать?

— Всё зависит от него, чувствует ли он в себе силы для этого. Кстати, ЦСКА — отличная команда, там растут игроки. И свои, и чужие. Для примера: Березуцкие и Игнашевич никуда не уезжали. Разве это плохо? Напротив, дали нам возможность наслаждаться их игрой дома. Если все решат играть в Европе, наш чемпионат станет неинтересным.

— Кто из иностранных тренеров на ЧМ вам наиболее симпатичен?

— Мне очень импонирует главный наставник Португалии Фернанду Сантуш. У него особое видение игры, его решения во время матча всегда помогают перевернуть ход игры. Интересно понаблюдать за тренером испанцев Хуленом Лопетеги. У него в обойме целая россыпь звёзд. Хочу посмотреть, как он сможет совладать с ними. Ну и конечно, Йоахим Лёв. Он выдающийся тренер, за ним всегда слежу с удовольствием.

— А что скажете об исландце Хеймире Хадльгримссоне, который не только тренер, но и дантист?

— Нормально отношусь. Это для нас выглядит странным, а для Исландии, похоже, нормальная ситуация. Мне, кстати, симпатична эта команда. Они раскованные, психологически устойчивые ребята. Им уж точно будет играть проще, чем нам…

— Почему?

— На них ничто не давит. На нашу команду оказывается огромное давление. И на тренера, и на ребят.

— Как сборной России справиться с этим?

— Просто принять этот факт и ситуацию. Так было всегда. Футбол — это вид спорта с самой большой аудиторией. Ничто и никогда не сможет сравниться с футболом, так же как Олимпиада никогда не сравнится с ЧМ. Мировое футбольное первенство — это что-то большее, нежели просто состязание.