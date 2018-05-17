«Сборная России на ЧМ по хоккею значительно сильнее, чем на Олимпиаде»: Юдин о четвертьфинале Россия — Канада

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Полина Стаменкович
Четвертьфинал между сборными России и Канады может стать одним из самых интересных поединков чемпионата мира в Дании. Такое мнение в интервью RT высказал бывший хоккеист Александр Юдин. Эксперт уверен, что тренерский штаб национальной команды сделает правильные выводы после поражений на групповом этапе.
«Сборная России на ЧМ по хоккею значительно сильнее, чем на Олимпиаде»: Юдин о четвертьфинале Россия — Канада
  • Сборная России по хоккею на ЧМ-2018
  • Reuters

— Сильно ли нынешняя сборная России отличается от той, которая завоевала золотые медали в Пхёнчхане?

— По играм на групповом этапе у меня сложилось впечатление, что по скорости и другим показателям эта команда значительно сильнее олимпийской, как бы удивительно это ни звучало.

— Прошедшие Олимпийские игры многие называли самыми скучными за последнее время...

— Вы знаете, проигравшие всегда будут чем-то недовольны. В тот момент все пытались найти какие-то отговорки, ссылались на то, что канадцы, американцы не выставляли свои сильнейшие составы. Но ведь и в наших рядах не было лидеров.

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Россияне потерпели поражение в двух самых важных матчах в группе: уступили шведам и чехам, хотя и в том, и в другом случае играли на равных. Должно ли это беспокоить болельщиков?

— Я считаю, что ошибки лишь способствуют улучшению действий команды в будущем. Тренерский штаб сделает все необходимые выводы о том, что нужно поменять в игре. Кроме того, к победам все быстро привыкают, отсюда появляются завышенные требования. А поражения в некоторой степени помогают снять груз ответственности, а соответственно, и психологическое давление с ребят.

— То есть с психологической точки зрения поражения на групповом этапе идут игрокам на пользу?

— Конечно, победы всегда расслабляют, заставляют тренироваться и готовиться к новым поединкам вполсилы. А сейчас перед матчем с Канадой наши хоккеисты будут думать лишь о том, что нужно сделать, чтобы ситуация не повторилась. Исправить допущенные ошибки.

— По матчу со Швецией стало ясно, что россияне не так хороши в большинстве, как может показаться. В матчах с командами, вышедшими из группы A в плей-офф, численное преимущество было реализовано лишь в двух случаях из 13. Почему не получается?

— На чемпионате мира всегда играют сильнейшие игроки, в том числе из НХЛ, противостоять которым крайне сложно. Статистика же говорит лишь о том, что пятёрка, которую выпускают на лёд, не справляется со своей главной задачей — забрасывать шайбы. 

— Как, по вашему мнению, сложится четвертьфинальный матч?

— Как бы он ни завершился, встреча России с Канадой — самое интересное противостояние двух хоккейных держав. Поэтому хоккеисты обеих сборных будут играть на максимуме возможностей и покажут достойный результат.

— В связи с этим не обидно, что так рано встречаемся с Канадой?

— Обе команды оступились, поэтому тут уже ничего не поделаешь. Но я уверен, что лучше сейчас сыграть с канадцами, чем потерпеть поражение в полуфинале от шведов или от финнов.

— Кого можно назвать фаворитом этого чемпионата?

— Если брать показатель скорости, мне больше всего запомнились чехи. Возможно, они не являются стопроцентными фаворитами, но у них, однозначно, есть все данные, чтобы выиграть турнир.

— Иногда складывается впечатление, что, если Павел Дацюк ничего не придумает, Никита Гусев и Евгений Дадонов так и будут по 15 секунд возиться с шайбой. Согласны?

Дадонов достойно показал себя как у нас, так и в НХЛ. Это значит, что он заслуженно находится в сборной и в этой конкретной связке. Гусев сильно прибавил в скорости, на Олимпиаде отдал много результативных передач и был крайне полезен команде. Когда он забрасывал победную шайбу, Дацюк закрывал вратаря. Таким образом, эти три нападающих составляют великолепное звено большинства, которое вписалось бы в любую сборную.

— Дадонова также выпускают в тройке с Михаилом Григоренко и Артёмом Анисимовым, которые не всегда способны держать шайбу по две минуты. Зачем?

— Евгений — лидер, который может отличиться в любой связке. Если тренерский штаб уверен в его свежести, то он играет и там, и там.

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— Давит ли на хоккеистов звание олимпийских чемпионов?

— Конечно, отличившиеся на Олимпиаде хоккеисты всегда становятся максималистами. Наличие золотых медалей даёт им дополнительную мотивацию. Но об игре в целом можно судить только по результатам в конкретных матчах.

— То есть олимпийским чемпионам можно простить проигранный финал чемпионата мира?

— Сами игроки сделают всё возможное, чтобы этого не произошло. Но если команда всё же вылетит, никто не имеет права их в чём-либо обвинять. Знаете, люди, далёкие от хоккея, любят разбрасываться громкими словами и развешивать ярлыки. Но дело в том, что слабых спортсменов в нашей сборной просто нет. Поэтому любое поражение будет выглядеть достойно. В этом сезоне канадцы не выиграли Олимпиаду. Если они проиграют и здесь, действующий состав больше не вызовут. У россиян ситуация другая.

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