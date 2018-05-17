«Сборная России на ЧМ по хоккею значительно сильнее, чем на Олимпиаде»: Юдин о четвертьфинале Россия — Канада

Четвертьфинал между сборными России и Канады может стать одним из самых интересных поединков чемпионата мира в Дании. Такое мнение в интервью RT высказал бывший хоккеист Александр Юдин. Эксперт уверен, что тренерский штаб национальной команды сделает правильные выводы после поражений на групповом этапе.

— Сильно ли нынешняя сборная России отличается от той, которая завоевала золотые медали в Пхёнчхане?

— По играм на групповом этапе у меня сложилось впечатление, что по скорости и другим показателям эта команда значительно сильнее олимпийской, как бы удивительно это ни звучало.

— Прошедшие Олимпийские игры многие называли самыми скучными за последнее время...

— Вы знаете, проигравшие всегда будут чем-то недовольны. В тот момент все пытались найти какие-то отговорки, ссылались на то, что канадцы, американцы не выставляли свои сильнейшие составы. Но ведь и в наших рядах не было лидеров.

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— Россияне потерпели поражение в двух самых важных матчах в группе: уступили шведам и чехам, хотя и в том, и в другом случае играли на равных. Должно ли это беспокоить болельщиков?

— Я считаю, что ошибки лишь способствуют улучшению действий команды в будущем. Тренерский штаб сделает все необходимые выводы о том, что нужно поменять в игре. Кроме того, к победам все быстро привыкают, отсюда появляются завышенные требования. А поражения в некоторой степени помогают снять груз ответственности, а соответственно, и психологическое давление с ребят.

— То есть с психологической точки зрения поражения на групповом этапе идут игрокам на пользу?

— Конечно, победы всегда расслабляют, заставляют тренироваться и готовиться к новым поединкам вполсилы. А сейчас перед матчем с Канадой наши хоккеисты будут думать лишь о том, что нужно сделать, чтобы ситуация не повторилась. Исправить допущенные ошибки.

— По матчу со Швецией стало ясно, что россияне не так хороши в большинстве, как может показаться. В матчах с командами, вышедшими из группы A в плей-офф, численное преимущество было реализовано лишь в двух случаях из 13. Почему не получается?

— На чемпионате мира всегда играют сильнейшие игроки, в том числе из НХЛ, противостоять которым крайне сложно. Статистика же говорит лишь о том, что пятёрка, которую выпускают на лёд, не справляется со своей главной задачей — забрасывать шайбы.

— Как, по вашему мнению, сложится четвертьфинальный матч?

— Как бы он ни завершился, встреча России с Канадой — самое интересное противостояние двух хоккейных держав. Поэтому хоккеисты обеих сборных будут играть на максимуме возможностей и покажут достойный результат.

— В связи с этим не обидно, что так рано встречаемся с Канадой?

— Обе команды оступились, поэтому тут уже ничего не поделаешь. Но я уверен, что лучше сейчас сыграть с канадцами, чем потерпеть поражение в полуфинале от шведов или от финнов.

— Кого можно назвать фаворитом этого чемпионата?

— Если брать показатель скорости, мне больше всего запомнились чехи. Возможно, они не являются стопроцентными фаворитами, но у них, однозначно, есть все данные, чтобы выиграть турнир.

— Иногда складывается впечатление, что, если Павел Дацюк ничего не придумает, Никита Гусев и Евгений Дадонов так и будут по 15 секунд возиться с шайбой. Согласны?

— Дадонов достойно показал себя как у нас, так и в НХЛ. Это значит, что он заслуженно находится в сборной и в этой конкретной связке. Гусев сильно прибавил в скорости, на Олимпиаде отдал много результативных передач и был крайне полезен команде. Когда он забрасывал победную шайбу, Дацюк закрывал вратаря. Таким образом, эти три нападающих составляют великолепное звено большинства, которое вписалось бы в любую сборную.

— Дадонова также выпускают в тройке с Михаилом Григоренко и Артёмом Анисимовым, которые не всегда способны держать шайбу по две минуты. Зачем?

— Евгений — лидер, который может отличиться в любой связке. Если тренерский штаб уверен в его свежести, то он играет и там, и там.

— Давит ли на хоккеистов звание олимпийских чемпионов?

— Конечно, отличившиеся на Олимпиаде хоккеисты всегда становятся максималистами. Наличие золотых медалей даёт им дополнительную мотивацию. Но об игре в целом можно судить только по результатам в конкретных матчах.

— То есть олимпийским чемпионам можно простить проигранный финал чемпионата мира?

— Сами игроки сделают всё возможное, чтобы этого не произошло. Но если команда всё же вылетит, никто не имеет права их в чём-либо обвинять. Знаете, люди, далёкие от хоккея, любят разбрасываться громкими словами и развешивать ярлыки. Но дело в том, что слабых спортсменов в нашей сборной просто нет. Поэтому любое поражение будет выглядеть достойно. В этом сезоне канадцы не выиграли Олимпиаду. Если они проиграют и здесь, действующий состав больше не вызовут. У россиян ситуация другая.