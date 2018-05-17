В пользу «красной машины»: Россия не проигрывала Канаде в четвертьфиналах ЧМ по хоккею

В четверг, 17 мая, в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Дании встретятся давние соперники — сборные России и Канады. История противостояния двух держав в рамках первенства насчитывает множество игр с неожиданным финалом. Как складывались отношения национальных команд последние десять лет — в материале RT.

Встреча национальных команд России и Канады в четвертьфинале чемпионата мира —2018 завершит десятигодичный цикл очных противостояний в рамках престижного турнира. Каждый матч сборных, претендующих на высшие награды любых соревнований и считающих себя законодателями мод в хоккее, отличается напряжённой борьбой и высокой динамикой.

После форума 2008 года, в финале которого «кленовые листья» уступили «красной машине» в овертайме со счётом 4:5, пути национальных команд пересекались пять раз. При этом три первых поединка остались за россиянами, последние два — за канадцами. Каждый матч проходил в рамках плей-офф, что добавляло противостоянию остроты.

К финальному матчу чемпионата мира 2009 года обе команды подошли без единого поражения, а россияне защищали титул чемпионов мира, завоёванный ими годом ранее. Оба этих факта дополнительно подогревали интерес к поединку, если принять во внимание, насколько захватывающим и непредсказуемым получился финал предыдущего мирового первенства.

Однако игра вышла менее результативной, чем ожидалось. На шестой минуте первого периода счёт открыли хоккеисты сборной Канады. Точным броском отметился нападающий Джейсон Спецца. Несмотря на активный прессинг по всей площадке и преимущество на протяжении всего матча, этот гол остался единственным, который североамериканцам удалось провести в ворота Ильи Брызгалова.

Россияне сравняли счёт ещё в первом периоде. В большинстве отличился Олег Сапрыкин. А уже во втором вперёд команду вывел Александр Радулов, чья шайба впоследствии и позволила подопечным Вячеслава Быкова завоевать второй титул подряд.

Спустя год в Германии пути команд снова сошлись, на этот раз на стадии четвертьфинала. Прошедшие групповой этап без осечек россияне к началу третьего периода вели со счётом 4:0 и выглядели более чем убедительно. По шайбе к тому моменту забросили Максим Афиногенов, Павел Дацюк, Евгений Малкин и Сергей Фёдоров.

Джон Таварес открыл счёт голам канадцев лишь на 54-й минуте матча, однако Малкин почти сразу же оформил дубль точным броском в пустые ворота и восстановил разницу. Шайба Мэтта Дюшена перед финальной сиреной не помогла североамериканцам сделать итоговый результат менее разгромным.

В 2011 году на чемпионате мира в Словакии соперники вновь играли в четвертьфинале. Россияне добрались до него со скрипом, трижды уступив в шести матчах группового этапа. Канадцы, напротив, прошли без поражений предварительные раунды и к первому матчу плей-офф подошли в статусе явного фаворита.

Однако несмотря на очевидное преимущество и численный перевес по броскам, открыть счёт «кленовым листьям» удалось лишь во втором периоде усилиями всё того же Спеццы. Олимпийские чемпионы удерживали минимальное преимущество вплоть до 49-й минуты, когда Алексей Кайгородов поочерёдно убежал от двух визави, выкатился один на один с голкипером Джонатаном Бернье и поразил ворота шикарным кистевым броском.

Спустя три минуты после отличного паса из-за ворот Александра Радулова отличился Илья Ковальчук. Ситуация оказалась примечательна тем, что до этого форвард не смог отметиться голами в играх с Германией, Словенией, Словакией, Данией, Чехией и Финляндией. В итоге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Быкова.

Следующие три форума обошлись без яркого противостояния. Однако североамериканцы с нетерпением ждали шанса встретиться со своим давним соперником, чтобы поквитаться за последние четыре поражения, самыми болезненными из которых стали финальные матчи мировых первенств.

Случай канадцам представился лишь в финале чемпионата мира в Чехии 2015 года, который они прошли на одном дыхании, не потеряв ни единого очка. Ведомые Сидни Кросби североамериканцы смяли российскую дружину и разгромили её с неприличным счётом 6:1. Единственную шайбу в составе проигравших на 53-й минуте забросил Евгений Малкин. К этому моменту интрига умерла окончательно.

Ситуация усугубилась тем, что на церемонии награждения некоторые российские хоккеисты покинули лёд во время исполнения национального гимна Канады, что вызвало возмущение у всего хоккейного мира. Правда, впоследствии игроки объяснили произошедшее тем, что организаторы открыли калитку раньше положенного времени.

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Шанс доказать «кленовым листьям», что та неудача была случайностью, представился в полуфинале чемпионата мира 2017 года в Германии. Первая треть матча прошла под знаком вратарей Кэлвина Пикарда и Андрея Василевского, справлявшихся с самыми коварными выстрелами с любых дистанций. Во второй Артемий Панарин и Никита Гусев с разницей в 154 секунды огорчили поклонников североамериканцев.

Однако удержать комфортное преимущество в эндшпиле россияне не смогли. Канадцы прибрали инициативу к своим рукам, начали оказывать давление по всей площадке и использовали любую ошибку соперников. Итог — четыре точных броска за авторством Марка Шайфли, Натана Маккиннона, Райана О'Райлли и Шона Кутюрье, последний из которых производился по пустым воротам.

Таким образом, нынешнее свидание в Копенгагене станет третьим для команд в четвертьфиналах. Именно на этой стадии нашим хоккеистам удавалось поставить канадцам подножку на пути к медалям. И хотя последние две встречи в рамках турнира закончились победами североамериканцев, команда Ильи Воробьёва должна отбросить все мысли о неудачах и продемонстрировать свой лучший хоккей.