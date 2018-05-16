Гомоляко рассказал, за счёт чего Россия сможет обыграть Канаду на ЧМ-2018 по хоккею

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Известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением, за счёт чего сборная России по хоккею сможет обыграть Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

«Мы можем выиграть у Канады за счёт собственной самоотдачи, выполнения тренерской установки и за счёт того, что будем играть все 60 минут. А не как сейчас, когда мы 30 минут играем, а остальные 30 — нет», — приводит слова Гомоляко «Чемпионат».

Он отметил, что у канадцев мало слабых мест, однако они не так хорошо играют в обороне и не сильны в большинстве.

«Поэтому я думаю, что это наш козырь. Если мы добавим в большинстве, то обыграем канадцев», — добавил Гомоляко.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что два поражения от сильных соперников на ЧМ его настораживают.

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