Воробьёв: два поражения от двух сильных соперников настораживают
«Два поражения от двух сильных соперников (сборные Чехии и Швеции. — RT) настораживают, будем стараться такого не допустить в дальнейшем. Моменты у нас были. Просто шведы были посвежее, в завершении играли лучше. Будем работать», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Он выразил уверенность, что если бы команде удалось забросить шведам вторую шайбу, то игра сложилась бы по-другому.
«У нас у многих ребят первый чемпионат мира, нет просто опыта», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что сборная России впервые с 2004 года проиграла Швеции на ЧМ.