Воробьёв: два поражения от двух сильных соперников настораживают

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Два поражения от двух сильных соперников (сборные Чехии и Швеции. — RT) настораживают, будем стараться такого не допустить в дальнейшем. Моменты у нас были. Просто шведы были посвежее, в завершении играли лучше. Будем работать», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он выразил уверенность, что если бы команде удалось забросить шведам вторую шайбу, то игра сложилась бы по-другому.

«У нас у многих ребят первый чемпионат мира, нет просто опыта», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые с 2004 года проиграла Швеции на ЧМ.

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