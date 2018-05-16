Питерс: хоккеисты сборной Канады находятся в предвкушении матча с Россией

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«У сборной России хорошая команда, которая показывает структурный хоккей. Наши ребята находятся в предвкушении матча, потому что это знаменитое противостояние. Задача у нас простая — играть в полуфинале», — приводит слова Питерса ТАСС.

Он отметил, что потери шайбы возле своей синей линии и на линии соперника вызывают у него беспокойство.

«Мы должны быть осторожны и сконцентрированы. И, кстати, беспокоят потери в зоне атаки, когда мы находимся там впятером. Потому что у сборной России хороший переход из обороны в атаку, они делают это очень быстро», — добавил специалист.

Матч Россия — Канада состоится 17 мая. Начало — в 17:15 мск.

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