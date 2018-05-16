«Матч с Канадой нужно провести без перепадов»: о чём говорили в сборной России после поражения от Швеции

Сборная России по хоккею уступила Швеции в последнем матче группового этапа и вышла в плей-офф со второго места. Следующими соперниками подопечных Ильи Воробьёва станут канадцы. Российские хоккеисты заявили, что обыграть североамериканцев возможно и встречу с ними лучше не откладывать на более поздние сроки. О чём ещё говорили в сборной — в материале RT.

После поражения от Швеции главный тренер сборной России Илья Воробьёв заявил о недостатке опыта у некоторых игроков и встал на защиту Кирилла Капризова, которого упрекали в злоупотреблении индивидуальной игрой.

«Моменты были, но соперник был посвежее в завершении атак. Будем работать. Пожалуй, если бы забили сразу вторую шайбу, то игра сложилась бы по-другому. Большинству, пожалуй, немного не хватает движения. Но и шведы сыграли хорошо. Проблема вторых периодов связана с тем, что у многих ребят это первый чемпионат мира — опыта пока не хватает. Капризову пока не так много лет, чтобы играть без обрезаний. Но это его стиль: в каждой ситуации Кирилл пытается сыграть до конца и иногда допускает не совсем оправданный риск. Зато он очень много делает впереди», — отметил наставник сборной.

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Тренер также рассказал, как команда будет готовиться к матчу с Канадой, и сообщил неутешительную новость о состоянии нападающего Максима Мамина.

«Мамин выбыл до конца турнира. Что касается Канады, наш скаут ездил смотреть два их матча, привёз всё, что нам нужно знать. Решение о вратаре на четвертьфинал пока не принято», — добавил Воробьёв.

Капитан команды Павел Дацюк считает, что встречу с Канадой лучше не откладывать. Поражение от Швеции он связал с прошедшим накануне матчем со Словакией.

«Конечно, никому не хотелось, чтобы матч закончился с таким счётом, но это хоккей. Шведская команда сегодня очень хорошо играла. Два периода мы играли немного не в свой хоккей. В третьем, когда счёт был уже 1:2, стали больше атаковать. Так надо было играть все 60 минут. Шведы очень здорово катались, хорошо прессинговали. Нам надо было это использовать — быстрее отдавать передачи и самим двигаться быстрее. Думаю, сказалось, что мы играли накануне и для нас это был достаточно важный матч. Было видно, что в первом периоде мы разгонялись после вчерашней игры, потом всё стало намного лучше. Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть», — высказал мнение Дацюк.

Нападающий Никита Гусев остался недоволен своей игрой со шведами, так как ему не удалось реализовать несколько атак. Он также пожаловался на слабый розыгрыш большинства в исполнении сборной.

«Не думаю, что для нас проблема встречаться с сильными соперниками. Сегодня была неплохая игра. У нас было много большинства, требовалось забрасывать в те моменты, которые мы создали. В конце, конечно, мы из-за этого пропустили. Но матч получился хорошим по содержанию. В каких-то эпизодах сам не исполнил, пару раз шайба на ребро вставала. Надо было, конечно, реализовывать свои моменты. Порой шведы играли без правил, поэтому в начале матча у нас было много большинства. Надо было просто забросить. Хорошо, что заняли второе место в группе. А так надо завершать свои моменты, потому что даже с сильными командами они присутствуют. Тяжело выиграть, когда ты забрасываешь всего одну шайбу», — подытожил форвард.

О важности реализовывать большинство заявил и защитник Владислав Гавриков. Он пообещал, что сборная извлечёт уроки перед встречей с Канадой.

«У нас были шансы в большинстве, и их, конечно, нужно было реализовывать. Соперник — команда с высоким мастерством, и создавать опасные моменты в дальнейшем было непросто. Было видно, что обе команды настроены «от ножа», все хотели выиграть. Ни у кого не было желания уступать, поэтому были стычки. Впереди игры на вылет, надо к ним готовиться. Этот же матч мы разберём и вынесем из него урок», — сказал Гавриков.

Как отметил защитник Никита Зайцев, обыграть сборную Канады возможно.

«Швеция — хорошая команда, которая наказала нас за ошибки. Сможем ли мы обыграть сборную Канады в четвертьфинале? Конечно. В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал. График напряжённый, но у нас будет день на то, чтобы отдохнуть», — подчеркнул Зайцев.

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Нападающий Евгений Дадонов заявил, что ему неважно, с кем играть в четвертьфинале — с Канадой или другим соперником.

«Какая разница, Канада или нет? Если хотим что-то выиграть, надо побеждать любого соперника. Нам без разницы, с кем играть. Будем настраиваться. Шведы нас ничем особо не удивили. То, что стадион болел за них и свистел против нас, уже привычно, все много сыграли в КХЛ и НХЛ», — цитирует Дадонова «Спорт-Экспресс».

Вернувшийся в состав сборной России после травмы Сергей Андронов рассказал, что на поражение от Швеции повлияли усталость и собственные ошибки.

«Игра хорошего уровня плей-офф. Провалили вторую половину второго периода. С такой командой надо правильные решения принимать. Мастеров много, не прощают оплошности. Где-то попроще надо было сыграть, когда была усталость. От этого матча надо взять на будущее, учиться благодаря нему. В целом, был классный матч. Судейство нормальное, свистели и нам, и им. В четвертьфинале любой соперник непростой. С Канадой надо ровно проводить матч, чтобы не было перепадов», — сказал нападающий.