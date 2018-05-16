Невезение России, разгром США и неожиданный вылет Дании: итоги 12-го дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 12-й игровой день. Сборная России потерпела поражение от команды Швеции и не смогла занять первое место в группе A. США с разгромным счётом уступили Финляндии, а Франция — Швейцарии. Сборная Канады уверенно переиграла Германию. Латвия сенсационно лишила Данию путёвки в четвертьфинал, а Белоруссия и Словакия забросили на двоих 11 шайб. Главные события очередного дня турнира — в материале RT.

Матч дня

Главный матч проходил на «Роял Арене». В игре России и Швеции на кону стояло не только первое место в группе A, но и возможность избежать встречи с грозной Канадой на первой стадии плей-офф. Подопечные Ильи Воробьёва не смогли рассчитывать на Максима Мамина, который получил травму и завершил своё выступление на первенстве планеты. Его заменил Илья Михеев. Зато выйти на лёд смог пропускавший последние две игры защитник Динар Хафизуллин.

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Россияне активно начали встречу и отличились в самом начале. За две минуты шведы умудрились заработать два удаления и остались на льду втроём, причём Адам Ларссон получил двойной малый штраф. Этим не преминули воспользоваться действующие олимпийские чемпионы. Павел Дацюк и Никита Гусев разыграли блестящую комбинацию и вывели на бросок Кирилла Капризова, который хладнокровно использовал свой шанс. Для форварда ЦСКА этот гол стал шестым на турнире и позволил ему сравняться с американцем Патриком Кейном, который занимает вторую строчку в списке снайперов.

Однако на этом успехи россиян закончились. Шведы продолжали играть грубо и раз за разом отправлялись на скамейку штрафников, но воспользоваться численным преимуществом подопечные Воробьёва больше не смогли. Зато это отлично получилось у скандинавов. Им потребовалось всего девять секунд, чтобы наказать своих соперников за удаление Максима Шалунова. Пятую шайбу на турнире забросил Мика Зибанежад. А уже спустя семь минут отличился лучший бомбардир коллектива Рикард Ракелль, который довёл количество набранных очков до 12 (6 + 6).

В заключительные 20 минут команда Рикарда Грёнборга отошла к своим воротам и не позволила противникам доставить серьёзные проблемы голкиперу Андерсу Нильссону. В концовке россияне пошли ва-банк и сняли вратаря, но лишь получили третью шайбу в ворота. Отличился Маттиас Экхольм.

Сборная России впервые за 14 лет уступила Швеции на чемпионате мира и не смогла занять первое место в группе A. Таким образом, в четвертьфинале подопечных Воробьёва ждёт принципиальное противостояние с Канадой.

Неожиданность дня

Швеция же в четвертьфинале сыграет со сборной Латвии, которая преподнесла сюрприз — оставила не у дел хозяев первенства. На протяжении турнира Дания показывала интересный хоккей и подходила к матчу с прибалтами в статусе фаворита, однако оправдать ожидания болельщиков не смогла.

Минимальное поражение от Канады в предыдущем матче вселило уверенность в хоккеистов Боба Хартли, которые переиграли своих соперников на обоих концах площадки. Снова блистал Элвис Мерзликин, отразивший все 19 бросков по своим воротам. Латвийцы ответили на это 28 собственными выстрелами, один из которых оказался результативным: третью шайбу на турнире забросил Андрис Джериньш.

Латвия продолжает выступление на турнире, а подопечным Янне Карлсона остаётся вспоминать волевую победу над лидером октета — национальной командой Финляндии.

Предсказуемость дня

К заключительному матчу групповой стадии «кленовые листья» подходили в не самом лучшем настроении. Они уступили прямым конкурентам — США и Финляндии — и потеряли шансы подняться выше третьего места в группе. Но в случае проигрыша неуступчивой Германии их положение могло и ухудшиться: Канада рисковала занять четвёртое место и получить в соперники лидера октета A.

Однако немцам не удалось повторить успех в матче с финнами. Подопечные Марко Штурма пропустили по шайбе в каждом из периодов и уступили со счётом 0:3. Уже на 20-й секунде отличился Брэйден Шенн, а в качестве ассистентов выступили Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Впоследствии партнёры по «Эдмонтон Ойлерз» организовали ещё одну голевую атаку, что позволило Макдэвиду с 13 (5 + 8) очками закрепиться на третьей позиции в списке бомбардиров турнира. Итог встречи подвёл Тайлер Джост.

Разгром дня

В противостоянии Финляндии и США определялась сборная, которая займёт первое место в октете B. Американцы уверенно лидировали на протяжении всей групповой стадии, их вполне устраивало поражение в дополнительное время. Однако встреча двух грандов мирового хоккея обернулась разгромом.

Подопечные Лаури Марьямяки не оставили шансов своему оппоненту, шесть раз огорчив голкипера соперника Кейта Кинкейда. Причём трижды это сделал лучший снайпер турнира — Себастьян Ахо. Форвард клуба «Каролина Харрикейнз» уже в первом периоде отметился дублем, а за 15 секунд до конца встречи направил шайбу в пустые ворота. После этого матча он довёл количество набранных очков до 17 (9 + 6) и сравнялся с лучшим бомбардиром первенства Патриком Кейном.

В свою очередь, форвард «Чикаго Блэкхокс» поучаствовал в двух шайбах своего коллектива. Сначала он забросил сам при игре шесть на четыре, а после помог отличиться Дереку Райану.

Благодаря этой победе финны набрали 16 очков и лишь сравнялись с американцами, но по показателю личных встреч заняли первое место. В четвертьфинале их ждёт игра с финишировавшими четвёртыми в группе A швейцарцами.

Уверенность дня

В седьмом матче подопечным Патрика Фишера противостояла команда Франции. Для гарантированного попадания в следующую стадию турнира швейцарцам хватало победы в овертайме, однако их соперники выходили на лёд сверхмотивированными. Трёхцветные уступали оппонентам три балла, но при условии собственного успеха, а также поражения Словакии могли пробиться в четвертьфинал.

Чуда не произошло. Уже к концу второго периода швейцарцы отметились четырьмя заброшенными шайбами и закрыли вопрос не только о победителе встречи, но и о последнем четвертьфиналисте из группы A. По два балла на свой счёт записали защитник Мирко Мюллер, а также нападающие Гаэтан Хас и Энцо Корви. А игрок «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси открыл счёт набранным очкам на ЧМ — в его активе голевая передача.

В заключительном периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, установив окончательный счёт встречи. Благодаря этой победе в активе сборной Швейцарии теперь 12 очков. Это позволило им оторваться от ближайшего преследователя — Словакии — на четыре балла.

Сражение дня

Таким образом, встреча между Словакией и Белоруссией превратилась в пустую формальность. Успех в противостоянии с аутсайдером группы больше не давал подопечным Крэйга Рамзи драгоценную путёвку в четвертьфинал. Из-за этого у них начались явные проблемы с настроем.

Словакам хватило всего 18 секунд, чтобы открыть счёт в матче, а уже в середине периода они удвоили преимущество, реализовав численное большинство. Быстрый успех расслабил хоккеистов: они отдали инициативу соперникам, за что незамедлительно поплатились.

Белорусы выдали фантастический отрезок: отличились четырежды, при этом сами пропустили лишь один гол. Причём одну из шайб удалось забросить в тот момент, когда у них было на одного игрока меньше, а в качестве ассистента выступил Сергей Дрозд. 28-летний хоккеист прервал рекордную безрезультативную серию из 38 матчей на чемпионатах мира подряд.

Для победы подопечным Сергея Пушкова оставалось продержаться меньше десяти минут, однако противники вовремя пришли в себя и не позволили состояться сенсации. Они забросили четыре шайбы подряд, установив окончательный результат встречи — 7:4. Мартин Бакош и Томаш Юрчо оформили по дублю, а 38-летний ветеран Ладислав Надь отметился пятью результативными передачами.

Словакия уступила одно очко Швейцарии и осталась за бортом плей-офф, а Белоруссия будет вспоминать чемпионат мира в Дании как страшный сон. Они потерпели семь поражений подряд и покинули элитную группу.